極端減壓病死狀悽慘 4種最痛苦死亡方式超乎想像

死亡有各種原因，科學觀點列舉四種最痛苦的死亡方式。示意圖。（取材自pexels.com@Ksenia Chernaya）

人皆有一死，聯邦疾病防治中心(CDC)指出美國每日離世約1萬人，大多是心臟病及癌症而病故。但死亡有其他更離奇、更痛苦的方式，「每日郵報」從科學觀點，列舉四種最痛苦的死亡方式。

首先是活活燒死。人的身體著火，一般幾分鐘就死了，但那幾分鐘真是煎熬萬分。火焰讓軟組織收縮，皮膚層層撕裂，由表皮燒到皮下組織只要幾秒。一等皮膚燒掉，火焰接下來燒到肌肉及脂肪，兩者燒掉後，器官便暴露在火舌下，不是被煮沸就是開始分解，眼球也會沸騰而失明。每年約5000名美國人死於火災。

再來是放射線中毒。很小劑量放射線物質可以用來治病，鎖定並殺死癌細胞。只是有些極端、罕見的案例是高劑量放射線物質由內往外燒透人體。例如1999年日本核燃料棒廠工人、35歲工人大內久志不幸遇到意外，暴露於1萬7000西弗(millisievert)的鈾幅射，83天搶救過程中，他先是皮膚層層剝落，體液流失好幾加侖；再來因肺組織受損，肺內積滿液體；放射線也破壞他的消化系統細胞，讓他無法吸收食物及藥物治療，因腹瀉每天流失體液近一加侖。此外，放射線也破壞他眼睛的淚腺，以至於他眼睛變得太乾燥，眼瞼掉下來，最後「泣血」。大內久志最後因多重器官衰竭而不治。

第三種是被昆蟲活活吃掉，這在古波斯是一種酷刑。把人的衣物剝光，放在掏空的樹幹，只露出腦袋及四肢；施刑的人把蜂蜜塗遍被害人全身、灌入眼睛；再用牛奶及蜜灌入其胃腸，招來蜜蜂等昆蟲，下蛋於犯人身上，活生生吃掉被折磨的人。最痛苦的地方在於被害人會神智清楚到最後一刻。

第四是減壓病，又稱潛水夫病等。若有人太快由高壓環境轉到較低壓，就會發作。哈佛大學指出，潛水員背著壓縮空氣筒潛入水中，會吸入超量的氧與氮氣；人體靠氧呼吸，氮則散入血液中。由水中往水面浮起，壓力會減少，但如果太快，氮氣沒有足夠時間由血液中排出。過多的氮氣散播到身體還有周遭的器官、破壞血管及堵塞血流。氣泡也會讓人劇烈抽筋、疼痛到器官死亡。

更極端的案例是爆炸減壓，例如發生在1983年「拜福德海豚」(Byford Dolphin)油井的工安事故。身處減壓室的潛水員遇到出錯，突然減壓，大多數人當下喪生，死狀悲慘；三人因融於血液中的氮變回氣態，全身累積、凝固在動脈、靜脈、心臟、肝臟的脂肪爆開，屍塊散碎得整個減壓室都是。

2006到2015年間美國估計有600人因潛水喪生，但死於減壓病者數目不詳。