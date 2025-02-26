她利用折價券和退款APP 購物幾乎不用錢還把工作辭了

堪薩斯州的Taryn Blankenship大量使用折價券和退款app購物，每周開銷節省100元。(翻攝Taryn Blankenship TikTok )

堪薩斯州 的塔琳（Taryn Blankenship）自從疫情期間使用折價券購物省下不少錢後，就迷上使用折價券及能獲得回饋的應用程式購物，讓她每周的開銷省下超過一百元，近幾年下來省下超過一萬元，塔琳因此經濟變得寬裕，還把全職工作辭了。

太陽報（The Sun）報導，28歲的塔琳住在堪薩斯州威奇托（Wichita），2021年1月她用一款退款的APP買了五包刮鬍刀，一包能退5元，退完後一包只要1元。

塔琳說，她從此之後開始瘋狂收集折價券，從日常用品到食物，她幾乎沒再以原價或超市的標價購買商品，不是有很優惠的折扣就是免費，需要常購買的生活用品如牙膏、清潔劑、洗髮精等花不到她半毛錢，她說她只買三折以下或免費的商品。

塔琳說，她到處收集折扣，除了折價券，她也下載各種退款應用程式，讓她每周的支出從150元減到40元，一年可以省下約3千元；塔琳去年辭去安養院的工作，將全部心力放在收集折扣和退款，她也在TikTok上教大家如何便宜購物。

除了折扣和退款，塔琳還鎖定清倉拍賣，特別是食物，她說食物一定有期限，所以她選購食物的原則是買快到期要被清倉的食物，而不是她想吃什麼，只要看好日期，就能買到還有幾天才要到期又便宜的食物。

塔琳用這樣的購物方式，過去四年在家中堆積了很多日用品，多到讓她可以好幾個月不用出門買衛生紙和日用品，但她用超低價購買那些商品也不是完全自用，她會捐給社區中專門幫助低收家庭的慈善團體，去年她就捐了超過50條牙膏、40箱清潔劑。

塔琳省下很多開銷後，也把在安養院的工作辭掉，也不需時常出門採買，她說她自從努力用折價券和退款APP後，省下很多時間和金錢，她現在可以用這些時間做想做的事，生活變得更美好。