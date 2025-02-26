農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

四生肖好運來襲。（取材自pexels.com@Sebastian V.）

隨著農曆正月的結束，許多人開始調整狀態，迎接新一年的挑戰與機遇。根據《搜狐》生肖運勢分析，屬狗、屬虎、屬鼠及屬兔的朋友在這個時期將迎來事業與財運的雙重提升，透過努力與運勢加持，他們有望取得可觀的收穫。

生肖屬狗

屬狗的人以忠誠與穩重著稱，農曆正月後「天德」星入命，帶來職場與財運的同步增長。他們的耐心與細心將獲得領導信任，特別適合技術研發、工程管理等領域，容易因專案成功獲得獎金或升遷機會。財運方面，正財穩定，偏財運偶爾降臨，從事建築、製造、農業行業的屬狗人將有更大機會獲得回報。此時，學習新技能如 AI 工具應用，可為未來發展增添助力。此外，佩戴黑曜石貔貅有助於增強財運，而在家中東南角擺放綠植，如發財樹，也能進一步激活財氣。

生肖屬虎

屬虎的人天生具有領導氣質，農曆正月後「紫微」星高照，使得事業運勢達到高峰。他們的決策力與魄力使其成為團隊的核心人物，特別適合管理、創業與投資領域。財運方面，正財穩定，偏財運時有收穫，尤其適合在投資與創業方面展開行動。此外，他們容易得到女性貴人相助，使資源更加豐富，升遷機會倍增。建議屬虎的人佩戴龍形吊墜來提升氣場，辦公室懸掛猛虎下山圖，以增強事業運勢。

生肖屬鼠

屬鼠的人頭腦靈活，農曆正月後「文昌」星加持，使得智慧與創造力達到巔峰。他們在科技、創意、文化等行業特別容易嶄露頭角，憑藉敏捷的思維與執行力，獲得合作夥伴的支持，讓專案推進更加順利。財運方面，正財與偏財雙豐收，尤其適合關注新興投資趨勢，增強財富累積的能力。建議佩戴銀質算盤飾品來提升財商，並在辦公桌擺放鼠形擺件，以象徵智慧與財富，此外，多參與慈善活動也能帶來好運。

生肖屬兔

屬兔的人性格溫和，農曆正月後「天乙貴人」星入命，貴人運勢爆棚。他們出色的溝通能力與團隊合作精神，使其在公關、教育、藝術等行業表現出色。財運方面，正財穩定，偏財運偶有收穫，適合服務、諮詢與文化產業發展。在事業上，他們容易獲得貴人扶持，合作機會頻繁出現，因此要多留意身邊的貴人資源。建議屬兔的人佩戴粉水晶飾品，以提升人際和諧與貴人運，在客廳擺放兔形擺件，象徵財富與好運。

總體來看，這四大生肖在蛇年的開端迎來良好機遇，透過積極行動與風水調整，他們將有機會獲得財富與事業的雙豐收。