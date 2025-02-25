減輕房貸負擔 房產大亨給準備購屋者三個建議

房地產大亨Barbara Corcoran給有意買房者三個建議。房產示意圖。(美聯社)

不少人想買房，房地產 大亨、電視實境節目「創智贏家」（Shark Tank）明星人物柯寇蘭（Barbara Corcoran）最近在她的Instagram上給想買房者三個建議，包括確認上市天數、別在春季買房，以及分租房間。

1. 確認上市天數

柯寇蘭說，可以仔細看待售房源，當一間房子已經待售半年或更久，且沒有人注意到，也許是個機會，因為這會給買家更多談判價錢的空間，如果能找到一棟閒置的房子，更低的報價是有機會被接受的。

2. 別在春天買房

四月開始，房地產的銷售旺季春天就正式展開，房價 將居高不下，也競爭激烈，柯寇蘭建議若能在淡季找房，不但能獲得較優惠的價錢，也能花較少力氣買到房子。

柯寇蘭說，大家都在春天和夏天買房賣房，因此如果在冬天看房，就是獲得最好交易的時機，特別是在這買房讓人感覺遙不可及的時間點，若買房能多點彈性，事情發生的可能就更大。

Realtor的資深經濟研究分析師瓊斯（Hannah Jones）說，賣房的最佳時機是仲春，房價上升，不過冬季尾聲和早春時節更吸引賣家，因為有很多買家在那時找房，但市場上的賣家還不多。

3. 出租房間

柯寇蘭建議買房時考慮更大的房子，雖然房子越小價錢越低，因此越吸引人，但其實買大房子能幫助買家更快付清房貸，因為可以把多的房間出租。

柯寇蘭建議尋找有個別出入口的房子，這樣就可以改造一個獨立空間並出租，房租就能用來償還房貸，或是可以多代同堂。

一項調查指出，愈來愈多人願意和父母或其他親戚同住，以減少購屋所需負擔的金額。瓊斯說，該調查中有83%的受訪者願意和家人一起買及一起住一間房，減輕自己的購屋負擔。