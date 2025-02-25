職場合拍夥伴5種血型組合 O型跟他聯手所向無敵

職場中相輔相成的五個血型組合。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

職場中為了取得工作成果、獲得上司認同，需要持續不懈的努力。然而現代社會中，幾乎沒有任何一種工作可以獨力完成，如何與他人協力也是重要的工作技能，日本媒體「占TV」文章整理出五個能在職場環境中相輔相成的最佳血型 組合。

第1名：O型×B型

想在工作中取得好成績，擁有強烈的企圖心和目標非常重要。O型的人擁有強烈的成功慾望，並願意為此熱情投入。然而若沒有新穎的點子，他們很難脫穎而出，這時，擁有獨特創造力的B型便填補了這塊缺失。而O型會激勵B型，幫助他更加發揮潛力。O型和B型是所向無敵的極佳搭檔，能在工作中取得巨大成功。

第2名：A型×O型

O型通常擁有大膽的行動力，但有時會粗心大意，A型便是完美的糾察隊，幫助O型避免錯誤。A型勤勉、細心，無疑是O型不可缺少的合作夥伴，就像是一位優秀的副總裁支持著一位卓越的企業總裁。當A型在工作中表現出色時，O型也會感受到迫切的責任感，更加積極完成工作。

第3名：B型×AB型

只要是讓B型感到有趣的工作，他就會憑藉其獨特品味，開創出極具創造性的領域。而能夠洞察局勢、隨時提點B型的人正是AB型。儘管兩人都很有自我個性，但AB型相對較冷靜且客觀，擅長在組織中進行調解，B型和AB型的搭配會在新創舞台上取得佳績。

第4名 A型×AB型

計劃周全且細膩的A型和擁有靈活思維且善於處理人際關係的AB型，一起當同事可說如虎添翼。他們在人脈上左右逢源，工作也非常細心。這種搭配更適合小規模的組織或特定領域的工作，例如經營冷門事業或低調祕店，有機會一炮而紅。

第5名 O型×O型

O型有強烈的的上進心，當彼此利益一致時，能夠發揮最強的能量，讓其他人望塵莫及。然而，若利害關係有所衝突，雙方的競爭心便會發生矛盾。雖然在初期看似一帆風順，但想長期維持則必須用心鞏固關係，否則會面臨分裂的風險。