她分享多道好市多羅勒醬懶人食譜 快速消耗不怕放到發霉

網友分享好市多青醬製作的懶人料理。（取材自小紅書@瑪麗在加拿大）

一款好市多 (Costco )的羅勒醬（青醬）在小紅書上掀起熱烈討論，成為許多懶人料理愛好者的心頭好。有網友分享，這款羅勒醬味道濃郁，調味適中，搭配意麵、麵包、鮭魚、蝦仁等食材都十分百搭，能讓簡單的家常料理瞬間升級，成為餐桌上的高級美味。

北美華人網友提到，好市多這款Kirkland羅勒醬開罐後，濃郁的羅勒與橄欖油香氣撲鼻而來，甚至讓人忍不住直接用湯匙挖一口品嚐。對於喜歡羅勒風味的人來說，這款醬料堪稱「懶人神器」，不僅能提升料理風味，更能大幅減少調味的步驟，讓繁忙的日常生活也能輕鬆享受美食。

在分享中，該網友也展示了多種羅勒醬的應用方式，從義大利麵到三明治，甚至搭配海鮮都十分出色。她特別推薦將其拌入煎好的培根與蘑菇，再與煮熟的意麵混合，不需額外加鹽或胡椒，就能呈現濃郁的羅勒香氣。

此外，直接將煎好的鮭魚淋上一層羅勒醬，亦能增添豐富的層次感，讓簡單的料理變得更具特色。貝果也是絕佳搭配，先烤至微酥，再搭配午餐肉、小番茄與厚蛋燒，最後塗上一層羅勒醬，口感層次分明，美味又不失健康。

這款羅勒醬的多功能性，使不少網友紛紛表示：「這真的是只有0次和無數次的選擇，試過一次就回不去了！」也有不少人直呼：「五分鐘搞定一餐，真的太方便了！」隨著更多網友開始分享各種創意吃法，Costco羅勒醬無疑已經成為居家料理的新寵，成為懶人廚房的必備神器。

另有網友好奇「這個真的超好吃，但是冰久了好容易發霉！請問有保存的方法嗎？」該網友回覆「我就放冷藏的，評論區有人說放保鮮袋用筷子壓小格冷凍起來，參照蒜泥的保存法」。

▼若照片無法播放請點選「Costco羅勒醬5分鐘懶人料理@小紅書」