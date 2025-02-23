「美國隊長4」北美票房奪冠 「史蒂芬金之猴子」衝第2

安東尼麥基原本是獵鷹，在「美國隊長：無畏新世界」接棒新任美國隊長。(圖／漫威影業提供)

最新一期北美周末票房排名出爐，漫威 超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）蟬聯冠軍，「現象級」中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（Ne Zha2）繼續以最少的放映影院數量位列前五席。

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月23日的電影市場數據，36部影片北美周末票房（2月21日至23日）報收約7922萬美元，較前一周末減少約48%。

「美國隊長4」自14日亮相以來穩居北美單日票房榜首；第二個上映周末儘管票房環比下跌68.3%，仍以約2820萬美元蟬聯北美周末票房冠軍。這部科幻冒險動作片北美票房現約1.41億美元，全球票房約2.89億美元。

安東尼麥基(左)在「美國隊長：無畏新世界」是新一任美國隊長，和哈里遜福特和他作對。(圖／漫威影業提供)

21日亮相的兩部新片「史蒂芬金之猴子」（The Monkey）和「陽光小強人」（The Unbreakable Boy），亦衝入本期北美周末票房十強。

「史蒂芬金之猴子」電影海報。（取材自IMDb）

恐怖片「史蒂芬金之猴子」，以約1420萬美元首映周末票房摘得亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分63、爛番茄新鮮度77%（177評），CinemaScore打分為C＋。

劇情片「陽光小強人」以約250萬美元首映周末票房躋身第9位。該片開畫反響為IMDb評分5.4、爛番茄新鮮度48%（31評），CinemaScore打分為A。

一路高歌猛進連破票房紀錄的奇幻動畫片「哪吒2」，是本期榜單前五名裡唯一放映影院數量僅為三位數的影片，以約439萬美元周末票房續居第5位；其平均票房達5483美元，僅次於「美國隊長4」。

此外，冒險喜劇片「柏靈熊3：秘魯大冒險」（Paddington in Peru）第二個上映周末票房環比減少49.1%，以約650萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位；其北美累計票房現約2525萬美元，全球票房約1.5億美元。奇幻喜劇動畫片「超狗神探」（Dog Man）以約590萬美元周末票房續居第4位；上映近兩個月，該片總票房終於突破1億美元。