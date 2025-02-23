我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎得獎名單看這裡 「魔法壞女巫」獲5項提名

南加市議員選戰激烈 華裔老人遭威脅嚇哭

「美國隊長4」北美票房奪冠 「史蒂芬金之猴子」衝第2

中新社／洛杉磯23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
安東尼麥基原本是獵鷹，在「美國隊長：無畏新世界」接棒新任美國隊長。(圖／漫威影業提供)
安東尼麥基原本是獵鷹，在「美國隊長：無畏新世界」接棒新任美國隊長。(圖／漫威影業提供)

最新一期北美周末票房排名出爐，漫威超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）蟬聯冠軍，「現象級」中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（Ne Zha2）繼續以最少的放映影院數量位列前五席。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo2月23日的電影市場數據，36部影片北美周末票房（2月21日至23日）報收約7922萬美元，較前一周末減少約48%。 

「美國隊長4」自14日亮相以來穩居北美單日票房榜首；第二個上映周末儘管票房環比下跌68.3%，仍以約2820萬美元蟬聯北美周末票房冠軍。這部科幻冒險動作片北美票房現約1.41億美元，全球票房約2.89億美元。 

安東尼麥基(左)在「美國隊長：無畏新世界」是新一任美國隊長，和哈里遜福特和他作對...
安東尼麥基(左)在「美國隊長：無畏新世界」是新一任美國隊長，和哈里遜福特和他作對。(圖／漫威影業提供)

21日亮相的兩部新片「史蒂芬金之猴子」（The Monkey）和「陽光小強人」（The Unbreakable Boy），亦衝入本期北美周末票房十強。

「史蒂芬金之猴子」電影海報。（取材自IMDb）
「史蒂芬金之猴子」電影海報。（取材自IMDb）

恐怖片「史蒂芬金之猴子」，以約1420萬美元首映周末票房摘得亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分63、爛番茄新鮮度77%（177評），CinemaScore打分為C＋。

劇情片「陽光小強人」以約250萬美元首映周末票房躋身第9位。該片開畫反響為IMDb評分5.4、爛番茄新鮮度48%（31評），CinemaScore打分為A。 

一路高歌猛進連破票房紀錄的奇幻動畫片「哪吒2」，是本期榜單前五名裡唯一放映影院數量僅為三位數的影片，以約439萬美元周末票房續居第5位；其平均票房達5483美元，僅次於「美國隊長4」。 

此外，冒險喜劇片「柏靈熊3：秘魯大冒險」（Paddington in Peru）第二個上映周末票房環比減少49.1%，以約650萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位；其北美累計票房現約2525萬美元，全球票房約1.5億美元。奇幻喜劇動畫片「超狗神探」（Dog Man）以約590萬美元周末票房續居第4位；上映近兩個月，該片總票房終於突破1億美元。

漫威

上一則

伴侶「數位出軌」10大警訊 刪訊息排第3

延伸閱讀

娛樂／合家歡動畫2025續夯 「超狗神探」開紅盤

娛樂／合家歡動畫2025續夯 「超狗神探」開紅盤
「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」
僅用21天「哪吒2」登頂全球動畫票房榜首

僅用21天「哪吒2」登頂全球動畫票房榜首
「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持

「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持

熱門新聞

還沒成熟的酪梨有幾個催熟方法，也有直接食用的方法。酪梨。（取材自pexels.com@Foodie Factor）

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

2025-02-21 20:05
四生肖被幸運之神眷顧好運連連。示意圖。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

2025-02-16 00:15
「2024年娛樂明星商業價值TOP10」榜單出爐，楊紫（左）和王一博（右）名列第二、三名。（取材自微博）

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2025-02-18 21:09
四血型如何花掉意外之財。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Esra Saltürk）

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

2025-02-21 22:25
12星座「不回顧過去」排名。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

2025-02-19 22:40
三大生肖晚年生活獨立自主。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

2025-02-22 22:35

超人氣

更多 >
3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA

馬斯克鹹濕私訊「讓妳再懷孕」 網紅生子提告驗DNA
林憶蓮消失7年露面了 含淚認遇人生挫折

林憶蓮消失7年露面了 含淚認遇人生挫折