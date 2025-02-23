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全球最高的新州雲霄飛車將下台一鞠躬 冠軍換它

中央社22日綜合外電報導
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新澤西州主題樂園「六旗大冒險」雲霄飛車京達卡（Kingda Ka）即將退役。（截自youtube@Six Flags Great Adventure）
新澤西州主題樂園「六旗大冒險」雲霄飛車京達卡（Kingda Ka）即將退役。（截自youtube@Six Flags Great Adventure）

全球最高雲霄飛車京達卡（Kingda Ka）即將成為過去式，這個佇立於新澤西州主題樂園「六旗大冒險」近20年的標誌性設施，即將被爆破拆除。

「今日美國報」（USA Today）報導，「六旗大冒險」（Six Flags Great Adventure）直到剛過的這一季終了休園才宣布Kingda Ka即將退役，但主題樂園新聞網站、雲霄飛車迷社媒團體等早在幾個月前就傳出這項設施即將下台一鞠躬。

Kingda Ka於2005年風光上檔，456英尺（近140公尺）俯衝而下的最高時速可達128英里（約205公里），立即獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為全球最高與最快的雲霄飛車。Kingda Ka速度方面的紀錄一直稱霸到2010年。

然而，Kingda Ka狀況也不少，開張沒多久就因為維修而暫停對外開放，且一關就是好幾個月。而這類長達數月之久的「閉關」也成了常態，包括2009年遭雷打個正著所導致的修復工作。

雖然即將送走Kingda Ka，尋求刺激的玩家可以期待新的設施。據園方說法，新設施將會是北美洲第一座超級「迴旋鏢式」雲霄飛車（boomerang coaster），以最快時速59英里（約95公里）的速度載客向前俯衝再往後拉。

目前金氏世界紀錄最快雲霄飛車紀錄保持者，是阿拉伯聯合大公國阿布達比法拉利世界（Ferrari World Abu Dhabi）的Formula Rossa，時速可破149英里（約240公里）。

而即將成為金氏世界紀錄最高雲霄飛車的則是俄亥俄州細得角主題樂園（Cedar Point）的Top Thrill 2，但寶座也不會坐得太久。

Falcons Flight「不久後」即將在沙烏地阿拉伯六旗奇地亞城（Six Flags Qiddiya City）亮相，屆時將成為全球最高、最快且最長的雲霄飛車。

主題樂園 新澤西州

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