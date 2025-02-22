中國AI成人娃娃熱賣 陪睡陪聊被罵還會回嘴

導入ChatGPT等AI模型的人形伴侶機械人暴紅。(藍鯨新聞)

AI 革命已滲透到成人用品領域，和矽膠娃娃說話，甚至發展出兼具「生理工具」與撫慰情緒的「情感伴侶」關係，或許都不再只是虛構的電影題材。廣東中山一家成人玩偶製造公司近期向海外推出導入ChatGPT 等AI模型的人形伴侶機械人就暴紅，即使不續費，它就只是不會說話聊天的普通娃娃，仍頗受海外歡迎，也帶動人形伴侶機器人相關企業股價近日漲停。

據藍鯨新聞報導，作為全球最大的矽膠娃娃生產商之一，廣東中山成人玩偶製造公司金三玩美（WMdoll）去年12月在海外公測了MetaBox系列產品，該系列矽膠娃娃產品接入了包括ChatGPT、Llama在內的生成式AI模型，反應能力和互動性更強，且首次具備了理解、分析並回應的能力。

WMDoll負責人Max舉例，娃娃會根據用戶說過的、做過的形成一個畫像，如果使用者言語比較粗魯，AI就會將其定義為一個不太禮貌的人，那麼久而久之，使用者罵它時，它也會罵回去。和DeepSeek一樣，矽膠娃娃也擁有連續對話的能力，且可以維持較長期的記憶，比如今天告訴娃娃生病了，後續表達要帶她出去玩的時候，娃娃可能會提醒你好好休息養病。

不過這些關於用戶的數據是雙重加密的。「銷售和運營端都有加密，其實連我們內部的員工都看不到」，Max說。

為矽膠娃娃嵌入人工智能模塊的探索是從ChatGPT爆火時期開始的。Max表示，人不可能一直只有生理方面的需求，產品更多應該提供的是陪伴價值。他們花了約一年研發，前期開發成本至少100萬元（人民幣，下同）。而在提供對話和情緒價值方面，新一代矽膠娃娃讓許多體驗者感到驚艷，但WMDoll已面世的矽膠娃娃只有語音沒有視覺功能，也暫未接入DeekSeep。

導入ChatGPT等AI模型的人形伴侶機械人暴紅。(淘寶網頁截圖)

報導指出，新一代AI矽膠娃娃引爆輿論的關鍵一點在於，其收費模式也有很新意。這款MetaBox娃娃售價在1500到2000美元之間（約人民幣10880至14507元）。想體驗AI交互功能，需先支付100美元的訂閱費，後續再根據需求充值續費，如果暫停訂閱，產品就只是個不會說話的普通娃娃。

據南華早報報導，得益於人工智能的進步，WMDoll在2025年的銷量將增長30%。公司對藍鯨新聞表示，公測後產品已在海外銷售，目前為止用戶都很活躍，春節過後至今，帶有AI功能的訂單以占到總訂單量的1/5。這類AI矽膠娃娃最快3月底4月初會在國內上架，但產品會更多聚焦陪伴聊天功能。

業內透露，AI已逐漸應用於成人用品領域尤其是海外市場，但它們大多以對話交互為主，並需要通過App聊天。情感交互機器人概念也備受關注，2月20日，矽寶科技、趣睡科技、愛慕股份等相關個股悉數漲停。