五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

網友測評五款鳳梨酥。（取材自小紅書@包子）

鳳梨酥 作為台灣最具代表性的伴手禮之一，不同品牌之間的口感差異，經常成為饕客們討論的話題。近日，有北美華人網友在小紅書 上進行了一場「五款鳳梨酥測評」，選擇了手信坊、佳德、微熱山丘、小潘及鋒味等五個品牌，由家人擔任測評人員品嚐，根據口味偏好進行排名。

測評人員A偏好甜口味，他認為佳德的鳳梨酥最合胃口，內餡甜度適中且餅皮表現不俗，因此將其列為第一名。而小潘的鳳梨酥因為帶有蛋黃風味，也獲得他的高度評價。整體而言，他的排名依序為佳德、小潘、鋒味、手信坊，而微熱山丘則被認為相對不夠甜，排在最後。

另一位測評人員B則喜歡果香風味明顯的鳳梨酥，他認為微熱山丘表現最佳，甜酸平衡恰到好處，鳳梨果餡的層次豐富，成為他的首選。其次是小潘和佳德，兩者各有特色，而手信坊與鋒味雖然表現不俗，但相較之下並未特別突出。

這場測評的結果展現出，不同品牌的鳳梨酥在口感、甜度與內餡風味上各具特色。佳德以較甜的內餡獲得喜愛甜食者的青睞，而微熱山丘則是果香愛好者的首選。此外，小潘鳳梨酥的蛋黃內餡亦受到兩位測評者一致好評，成為這次評測中的一大亮點。最終，選擇哪款鳳梨酥，仍取決於個人口味偏好，不論是追求酸甜平衡，還是喜愛濃郁甜味，每款鳳梨酥都有其獨特的魅力。

其他人則留言「小潘超好吃」、「我最愛佳德，已經吃了十多年我家都是最愛佳德」、「吃過小潘前不知道什麼叫好吃的鳳梨酥」、「在板橋隨便逛，突然走到一個巷口隨便買了一盒鳳梨酥，一開始以為是沒名氣的店，後面發現小潘是名氣店，那個鳳梨酥無人能敵了」、「我每次回台灣帶手信都買舊振南」、「小潘下次可以買散裝的！散裝的比包裝的好吃很多」、「微熱在我這裡最佳，佳德感覺面皮好散，內餡沒有酸酸甜甜吃真鳳梨的感覺」。