躋身中產階級還是窮忙族？ 這六項指標告訴你
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很多人會好奇自己的收入或財產是什麼等級，其實就算每個月都因為帳單和生活用品而變成月光族，還是有可能其實是上層中產階級（upper middle class）。Benzinga報導，是否處於上層中產階級不是看收入，而是理財方式，還有六項指標可以判斷自己是否躋身上層中產階級。
1. 不只有一份收入
上層中產階級有多個收入來源，創造長期的保障，例如房租、股息、副業；收入來源越多，財務彈性就越大，當有意外開銷時也不會恐慌。
2. 退休金帳戶存入金額達最高限額
若定期在退休帳戶中存入最高金額，就領先大多數人。
3. 認真投資
上層中產階級不會把所有的錢存在基本儲蓄帳戶，而是利用各種投資管道錢滾錢，例如股票和基金、房地產、加密貨幣、投資農地等。
4. 可負擔聘請專人替自己理財的費用
如果有財務顧問、稅務策略師或會計師幫助自己找到任何扣除額，就是在金錢遊戲中處於更高層級，因為當自己的財務組合包括投資、房租和稅收優化時，聘請專人就不是奢侈，而是聰明的舉措。
5. 不會因為度假破產
旅行不只是享受，也是財務喘息空間的象徵。Finance Buzz報導，家庭旅遊的平均費用為7千元，所以若一年可以無負擔地旅行好幾次，財務狀況是強健良好的。
6. 有房子且擁有產權
有房產已經是一項成就，若有產權且房貸不會吃掉大部分收入，那就是更高等級了；擁房不只是有個住的地方，也是創造長期的財務保障。
還是會有人好奇，若只看收入，賺多少才算屬於上層中產階級。GOBankingRates報導，年收入平均10萬6千元至15萬元可以廣義來說屬於上層中產階級，但居住地決定一切，在密西西比州，一年賺9萬1841元就算上層中產階級，但在馬里蘭州，年薪要至少17萬666元才算。
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