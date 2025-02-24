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躋身中產階級還是窮忙族？ 這六項指標告訴你

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躋身中產階級還是窮忙族？ 這六項指標告訴你

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六項指標可以判斷自己是否屬於上層中產階級。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Joshua Mayo）
六項指標可以判斷自己是否屬於上層中產階級。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Joshua Mayo）

很多人會好奇自己的收入或財產是什麼等級，其實就算每個月都因為帳單和生活用品而變成月光族，還是有可能其實是上層中產階級（upper middle class）。Benzinga報導，是否處於上層中產階級不是看收入，而是理財方式，還有六項指標可以判斷自己是否躋身上層中產階級。

1. 不只有一份收入

上層中產階級有多個收入來源，創造長期的保障，例如房租、股息、副業；收入來源越多，財務彈性就越大，當有意外開銷時也不會恐慌。

2. 退休金帳戶存入金額達最高限額

若定期在退休帳戶中存入最高金額，就領先大多數人。

3. 認真投資

上層中產階級不會把所有的錢存在基本儲蓄帳戶，而是利用各種投資管道錢滾錢，例如股票和基金、房地產、加密貨幣、投資農地等。

4. 可負擔聘請專人替自己理財的費用

如果有財務顧問、稅務策略師或會計師幫助自己找到任何扣除額，就是在金錢遊戲中處於更高層級，因為當自己的財務組合包括投資、房租和稅收優化時，聘請專人就不是奢侈，而是聰明的舉措。

5. 不會因為度假破產

旅行不只是享受，也是財務喘息空間的象徵。Finance Buzz報導，家庭旅遊的平均費用為7千元，所以若一年可以無負擔地旅行好幾次，財務狀況是強健良好的。

6. 有房子且擁有產權

有房產已經是一項成就，若有產權且房貸不會吃掉大部分收入，那就是更高等級了；擁房不只是有個住的地方，也是創造長期的財務保障。

還是會有人好奇，若只看收入，賺多少才算屬於上層中產階級。GOBankingRates報導，年收入平均10萬6千元至15萬元可以廣義來說屬於上層中產階級，但居住地決定一切，在密西西比州，一年賺9萬1841元就算上層中產階級，但在馬里蘭州，年薪要至少17萬666元才算。

投資 退休金

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