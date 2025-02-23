維修專家列四款車值得入手 電動車首選特斯拉、便宜好開買它們

汽車維修專家派爾推薦四個車廠的車值得買。示意圖，非新聞相關圖。(美聯社)

2025年打算選購汽車、卡車嗎？JustAnswer汽車維修專家派爾(Chris Pyle)依據自己多年來修車的實務經驗，以下四廠牌車性價比最高、值得買：

一是福特的車，最可靠的賺錢好幫手。派爾特別推薦Ford Super Duty、F150兩車款。他表示這兩款卡車賣得最好，確實有道理，可以因應各種工作需求，連拖汽艇或休旅 車都辦得到。另外脫手出售也是另一個賣點，福特這兩款車不怕找不到人購買接手。

二是現代、起亞的車，它們堪稱價值冠軍。派爾表示，現代、起亞哪一款車都好，擁車成本超低，但該有的都有。他指出，現代、起亞通常價格較低廉，但保固極佳，且交車時一切必要的配件都提供給車主。唯一不利之處在轉手會貶值，因此買來要有心裡準備，建議至少開上20萬哩，或者開到報廢為止。

三是電動車特斯拉 。對有意想轉開電動車的人，派爾明確指出該買特斯拉。他說，假如駕駛人決心開電動車，而且主要活動範圍是在本地，不用常操煩於充電，那麼買特斯拉的理由就很充分。派爾認為，特斯拉車上滿載你能由汽車取得的最棒東西，經過考驗的確是好車。

不管你要的是性能好的卡車、一輛價值滿滿的日用車輛，或是科技領先的電動車，派爾由職業取得的睿智建議是，「專注於真正重要的事：可靠、價值、現實生活裡容易使用。」