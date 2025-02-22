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只有魚油還不夠 加上2習慣延緩老化效果更顯著

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「自然老化」期刊刊登的研究指出，魚油能炎緩生理年齡老化速度。魚油膠囊。（取材自unsplash.com@ Leohoho）
「自然老化」期刊刊登的研究指出，魚油能炎緩生理年齡老化速度。魚油膠囊。（取材自unsplash.com@ Leohoho）

Verywell Health報導，一項刊登在「自然老化」（Nature Aging）期刊的研究指出，有吃魚油的人生理年齡老化速度較慢，若再加上補充維生素D和運動，對延緩生理年齡老化速度的影響更為顯著。

根據該研究，研究團隊追蹤777為超過70歲的人，利用可以透過分析細胞層面判斷年紀的「表觀遺傳時鐘」（epigenetic clock）測量他們的生理年齡，接著將受測者分成好幾組，接受不同療法，包括每天吃2千微克的維他命D、每天吃1公克魚油及一周做三次運動，每次30分鐘。

經過三年，血液分析結果顯示，魚油組的受測者的生理年齡只增加2年又8個月，因此研究團隊認為魚油能減緩生理年齡老化，他們也發現運動和補充維生素D加上魚油也能延緩老化，和降低感染、跌倒、癌症的風險也有關聯。

曼菲斯大學（University of Memphis）應用生理學及營養學博士計畫研究員范德莫爾（Marie van der Merwe）說，魚油可以減少炎症，而炎症會讓人加速老化，減少炎症就是促進細胞健康，因此魚油和減緩老化有關。

范德莫爾說，保健食品並非吃越多越好，若已有吃魚油和維他命D的習慣，無須因為該研究而增加劑量；該研究的作者也在研究中指出，對於他們的研究結論還需要更多研究佐證，也不能應用於所有的老化狀況。

克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）老年醫學專家孔西爾加（Kenneth Koncilja）說，若還沒有吃這些營養品的習慣，可以先和自己的家庭醫師討論是否適合，不過運動對絕大多數人來說一定是好的。

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