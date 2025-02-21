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義烏闆娘用DeepSeek 30種語言帶貨 2分鐘完成視頻

中國新聞組／即時報導
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義烏一名老闆娘利用DeepSeek直播帶貨。（視頻截圖）
義烏一名老闆娘利用DeepSeek直播帶貨。（視頻截圖）

浙江義烏一名老闆娘利用DeepSeek直播帶貨走紅，在Facebook的影片裡，老闆娘用阿拉伯語熟練地介紹商品。其實，這段影片是由AI生成的。

潮新聞報導，傅江燕是義烏商貿城四區的一位商戶，商城集團在推出小商AI視創小程式後她經常使用。「我只需對著鏡頭說『一二三四五』，10分鐘就能產生30種語言的帶貨影片。」從被動等待客商上門到主動觸達全球市場，傅江燕的經歷是義烏小商品經營者在AI浪潮中轉型的縮影。

透過商城集團開發的「小商AI視創」工具，傅江燕將中文口型影片與AI生成的西班牙文、法文等文案智慧融合，甚至能根據目標市場文化客製化背景音樂。傅江燕表示，「15秒的視頻，兩分鐘就能完成，自己拍自己剪的話肯定需要半個小時。」

DeepSeek面世以後，又為早已開始使用AI工具輔助創作的傅江燕帶來了新的助力，據她說，使用DeepSeek不僅可以創作視頻文案，還能規畫好整個視頻的腳本，「流量最高的一條在Facebook有5.4萬！」說到效果，傅江燕一臉笑容，她還翻開微信展示了透過Facebook加上的好友。她說以前做生意，都是坐在店裡等客戶來，現在「精通」了多國語言，傳播管道一下子就打開了。

而在全球最大的小商品集散地義烏，這樣「外語十級」的老闆還不只一個。面對AI浪潮，他們張開懷抱。

科技賦能，正在協助商貿「出海」。

義烏一名老闆娘利用DeepSeek直播帶貨。（視頻截圖）
義烏一名老闆娘利用DeepSeek直播帶貨。（視頻截圖）

AI DeepSeek

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