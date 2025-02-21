旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行帶著五種物品，可以避免旅程破財。行李示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Anete Lūsiņa）

旅行可以用有限的預算達成，也可以花大錢享受舒適旅程，但最怕旅程中的任何意外，讓人玩得不盡興還可能破財。Go Banking Rates整理五項旅遊前建議放到行李的物品，避免還沒抵達目的地荷包就已破洞。

1. 健康相關必需品

旅行保險是其中之一，還有隨身行李中別忘了放一些藥品，例如止痛藥、止吐藥、外用藥膏和OK繃，這些物品在家中可能不常用到，但出門在外有什麼狀況時就變得極為重要，甚至可以拯救整趟旅程；可以買個藥盒把它們放在一起後放入隨身行李中。

2. 點心

許多機場內的餐點價錢都高得嚇人，特別是美國機場的食物價格更是貴到令人咋舌，機場賣的Chex Mix一包10元，自己準備一包才1.99元；既然出國都一定會去機場，不如就在去之前先買些零食帶著，這和用包包偷渡食物進電影院完全不同，不用有罪惡感。

3. 水瓶

自備水壺可以省下時間、體力和金錢，要記得帶空瓶去機場，通過安檢後再裝水。抵達目的地後可以考慮買一加侖的水，一整天需要時就用水瓶裝，而不是走到哪就買小罐的瓶裝水。

4. 行李秤

旅行難免會購物，帶著行李秤可以幫助自己了解有沒有超重，以及還有多少空間可以裝，購物時更安心。

5. 和安全相關的物品

無論旅行者的背景和目的地是什麼，帶幾件增加安全性的物品能讓一個人在陌生的地方頭腦保持清醒，而非對每個動作都存著猜疑，最後可能面臨代價高昂的後果。建議可以帶著堅固的門鎖，入住飯店旅館時可用，其餘像是防盜背包或錢包、證件掛繩、攀岩鎖扣、有暗袋的外套等等也很推薦備著。