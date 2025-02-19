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冬天室內乾燥皮膚癢 試試這幾個增加屋內濕度妙招

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冬天天氣乾燥，可以用一些方法增加屋內濕度。示意圖。(路透)
冬天天氣乾燥，可以用一些方法增加屋內濕度。示意圖。(路透)

美國大多數的州冬天嚴寒且乾燥，讓室內的溼度也很低，屋內的人就會皮膚乾、流鼻水和嘴唇乾裂，這時可以用水來提升室內溼度並維持在讓人感到舒適的程度，例如在屋內熱源旁，讓水分回到空氣中，使用加濕器也是方法之一，但要記得使用蒸餾水。

House Digest報導，冷空氣中的水分比熱空氣少，當暖爐打開後冷空氣經過加熱，空氣中的水分會變得更少。

有一些方法可以增加空氣的濕度，例如用金屬碗裝水放在像是地板上通風口之類的熱源，水分就能回到空氣中，讓屋內的溼度爬升到令人感到舒適的40%至50%。在鍋爐上煮水也能增加濕度，鍋子裝水後放到爐子上，煮沸時不要加蓋，煮越久就有越多水分跑到空氣中，只不過用這方法要待在爐子旁，看著爐火也要適時加水，避免乾燒。

煮沸水增加濕度的方式不適合用在較大的房子，大房子可以選擇加濕器，原理和把水煮滾，讓水變成水蒸氣並散到空中的原理相同，而使用加濕器時建議用蒸餾水，這樣房子裡就不會有神祕的白色灰塵。

另外，洗澡時的熱氣氤氳也能提升濕度，洗完澡後不要急著打開通風扇，把門打開讓多餘的水蒸氣流通到相連的空間也是一個方法。若以上的方法都不能在家中增加足夠的溼度，可以找技術人員安裝全屋加濕器，可持續為屋內增加濕氣又不需要太多技巧。

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