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拉門結凍打不開別傻傻潑熱水 用這些方法安全解決

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嚴寒的冬天有時候會讓門被凍住，有幾個方法可以在不會傷害門的情況下把門打開。(歐新社)
嚴寒的冬天有時候會讓門被凍住，有幾個方法可以在不會傷害門的情況下把門打開。(歐新社)

正值寒冬，全美多個地區遭遇暴風雪襲擊，許多人可能會遇到拉門結冰而打不開的窘境，而潑灑熱水不一定是好主意。House Digest報導，使用家中常備的消毒酒精、鍋鏟或吹風機就能著手除冰，脫離困境。

看著結凍的家戶或汽車門窗，當下直覺或許是馬上潑灑溫、熱水融化結冰處，但這會使玻璃門窗迅速膨脹而破裂，甚至厚重的擋風玻璃也難以倖免。建議改用消毒酒精，讓酒精降低水的冰點，周遭的冷空氣溫度可能就不足以讓水氣凝結。

酒精可單獨噴灑，或混合兩份水與一份酒精、並在每兩杯混合液體內加入半茶匙洗碗精；沒有酒精也可以改用醋替代。調配完成後，對著結冰處噴灑並等待融化即可。

使用手邊現有的其他道具也能安全除冰。像是以吹風機對著結冰處加熱，只需小心不要讓溫度過高而損傷玻璃。另一個方法是使用車上的刮冰器或廚房的鍋鏟，慢慢刮除門與門縫之間的冰霜。應避免使用金屬製的鍋鏟，否則可能會刮傷門窗，小心地將其插入門和框架之間的縫隙，並嘗試清除任何冰塊。

上述的方式只適用於從外面回到家要進家門時，若是人在室內要去陽台但門被凍住，最好的方式是反覆溫和地加熱門框，可以試試低強度的電暖器或反覆敷上熱毛巾都是可行的方法。

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