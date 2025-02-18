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馬斯克旗下xAI推出 Grok-3 號稱地表最聰明AI

編譯劉忠勇／綜合外電
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馬斯克號稱Grok3是「地表上最聰明的AI」。(路透)
馬斯克號稱Grok3是「地表上最聰明的AI」。(路透)

馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司 xAI 發表升級版 Grok-3 模型，展示這位億萬富豪號稱「地表上最聰明的AI」的聊天機器人技術。

xAI周一直播展示，Grok-3 在數學、科學及編寫程式的基準測試上，超越 Alphabet 旗下 Google Gemini、DeepSeek 的 V3 模型、Anthropic 的 Claude 和 OpenAI 的 GPT-4o。馬斯克和 xAI 的三位工程師同台簡報指出，Grok-3 擁有「高出前代 10 倍以上」的運算能力，並已於今年 1 月初完成預訓練。

馬斯克說：「我們每天不斷改進這些模型，實際上在 24 小時內，你就能看到改進的成果，」

該公司也隨Grok-3 推出新款智慧搜尋引擎，名為 DeepSearch。DeepSearch 是一款具推理能力的聊天機器人，能夠表達理解查詢和回應的過程。這工具也提供研究、腦力激盪及資料分析等選項。

Grok-3 已立即向 X 平台的 Premium+ 訂閱用戶開放。同時，該公司也針對Grok 手機 App 及 Grok.com 網站啟動了名為 SuperGrok 的新訂閱服務。

這款新聊天機器人似乎讓 Grok 在功能上領先 OpenAI 最新的 ChatGPT，加劇了兩家公司之間日益激烈的競爭。馬斯克 2023 年創立 xAI，做為 OpenAI 的替代選項，他曾公開批評 OpenAI 的營運模式轉向營利性結構的計畫。

上個月，中國大陸AI公司 DeepSeek 推出了名為 R1 的新開源AI模型，此模型在多項產業基準測試中表現和美國領先對手不相上下，甚至還超越。該公司表示，這款模型的建置成本僅需美國同業的一小部分。

AI Grok 馬斯克

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