蘋果19日宣布「新成員」傳推iPhone SE4 月底開賣

蘋果（Apple）預計於19日發布新產品。（路透）

蘋果（Apple）預計於19日發布新產品，外界推測可能是新一代手機iPhone SE4，財經雜誌「富比世 」預估，這款手機可能的售價為479至499美元，預計21日開放預購、28日正式開賣。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前透過社群媒體請大家「準備好迎接家族裡的最新成員」，並點出時間為2月19日。

科技媒體TechCrunch指出，新一代iPhone SE可能將不再使用Touch ID指紋辨識，完全改用Face ID臉部辨識。

另外，外傳這款新機可能搭載與iPhone 16相同晶片 ，iPhone 16系列去年9月亮相，採用台積電3奈米製程打造的A18系列晶片，採用同款晶片將使新機能夠支援蘋果的生成式AI，即Apple Intelligence。

TechCrunch也提到，日前傳出蘋果決定與中國電商巨擘阿里巴巴集團合作，讓蘋果AI能順利推展到中國iPhone用戶。新機推出時間點正好在雙方宣告合作後不久。

財經雜誌「富比世」（Forbes）17日報導，iPhone SE 4外觀設計基於iPhone 14，傳聞指出新款iPhone SE與歷代iPhone SE一樣，僅配備單顆後置鏡頭相機，由於正面將配備Face ID與雙鏡頭模組，代表它可能是首款前置鏡頭數量多於後置鏡頭的iPhone。

「富比世」另指出，媒體並未收到邀請通知，蘋果預計不會舉辦大型活動。新機價格預計在479美元至499美元之間，實際售價可能要等到正式發佈才會知道細節。

「富比世」並推測蘋果可能會宣布2月21日開放預購，並可能於2月28日正式開賣。