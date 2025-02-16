日網紅遊美聽不懂英文 機場扣留27小時 被當賣淫女遣返

日網紅去美國美國夏威夷旅遊，卻被當賣淫女遣返。圖為夏威夷茂伊島。（Pixabay／＠Rusty Gage）

日本 有一名女性網紅前往美國夏威夷 旅遊，沒想到在抵達當地機場後，移民 官懷疑她是到夏威夷賣淫的援交妹，因此拒絕入境，並將她扣留27個小時，最後被強制遣返 回國。她委屈向日媒表示，他們用英文問了好多問題，但她都聽不懂，還被帶到機場內的一個小房間。

根據朝日電視台報導，一名來自大阪市的32歲女網紅表示，她原本計畫享受為期5天的夏威夷之旅，但當她抵達夏威夷時，卻被入境審查官帶到機場內的一個小房間接受長時間盤問，她回憶當時美國移民官員用英文連續問了她許多問題，但她都聽不懂，只知道他們詢問：「你為什麼一個人來、你是做什麼工作的。」甚至懷疑她攜帶大量行李的原因，是為了在當地工作。

儘管日本女網紅一再解釋自己只是來觀光 ，並已取得前往美國所需的旅行許可，最終仍被拒絕入境，在27小時後被迫搭機返回日本，往返夏威夷的20萬日圓機票費用也全浪費了。

精通美國簽證的專家佐藤智代指出，隨著疫情結束，前往美國從事色情工作的亞洲女性明顯增加，導致美國移民局對年輕女性入境的審查趨於嚴格，這些被拒入境的日本女性年齡大多在20多歲到30多歲之間。社交媒體上出現許多高額報酬的色情工作招聘訊息，像是夜總會小姐、模特兒等，標榜四週可獲得400萬日圓的報酬，並提供帶游泳池的豪華別墅住宿。

日媒提醒，一旦被美國拒絕入境，影響將持續長達十年之久。專家佐藤建議，入境時應提前準備好住宿飯店、回程機票、在當地的行程等資料，證明自己是以觀光為目的，並有返國的打算。此外，入境時的穿著也需留意，避免身著過於昂貴或暴露的服飾，以免遭到懷疑。

受到日幣貶值影響，有部分風俗仲介會在日本招募大量女性到美國賣身，日本也因此被美國列為「非法跨海賣淫」的黑名單國家之一。日本警方近日才破獲一個跨海賣淫仲介集團，並逮捕涉案的40歲南韓籍嫌犯。根據日媒報導，他涉嫌仲介日本女性赴美從事性交易，其中一名女性一天最多接待13名客人，在美國停留約1個月，共賺取約960萬日圓（約6.3萬美元）。

櫻花妹遊美聽不懂英文！機場小房間扣留27小時 被當賣淫女遣返

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