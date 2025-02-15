「哪吒2」票房破15億美元 導演身上穿的還是3年前舊毛衣

遼寧市民在「哪吒之魔童鬧海」電影海報展板前合影。 （中新社）

「我偏要踏出一條自己的路。」近日，中國電影「哪吒之魔童鬧海」（下稱「哪吒2」）在北美正式上映，其國際版海報上如是寫道。這條路，是「哪吒2」導演楊宇（餃子 ）「十年磨一劍」的「以心換心」之路，是古老東方神話故事經創新解構後的現象級破圈之路，也是中國動畫百年來從無限接近世界巔峰到找回自我之路。

截至北京時間16日，「哪吒之魔童鬧海」票房突破115億人民幣（15億美元）。

從醫科生到動漫人

1942年，由中國萬氏兄弟製作，具有濃郁中國古典繪畫風格的「鐵扇公主」在日本 公映。這部受迪士尼 「白雪公主」啟發而創作的動畫電影，是亞洲第一部、世界第四部動畫長片。一位日本青年觀看後大受震撼，迷上動畫藝術。

「當時美國「白雪公主」剛剛上映，中國就已經完成多樣特效的「鐵扇公主」，真是叫人驚異。」10年後的1952年，這位名叫手冢治蟲的青年棄醫從藝，並以孫悟空為原型創作了「鐵臂阿童木」等漫畫，他在一部漫畫的後記中這樣寫道。

2008年的最後一天，動畫片「打，打個大西瓜」在中國內地「橫空出世」。這部動畫的導演餃子，同樣是一名棄醫從藝的青年。

餃子的大學同學王洪偉回憶，餃子剛進入四川大學華西藥學院時就畫得一手好畫，長期負責學院板報。大三那年，餃子突然愛上了3D動畫設計，為了十多秒的一個鏡頭，可以連續不間斷地用電腦渲染三天。 從四川大學華西藥學院畢業後，餃子曾在廣告公司短暫工作一段時間，隨後辭職在家，在母親支持下全身心投入到動畫創作。

「打，打個大西瓜」只有短短16分鐘，卻凝聚了餃子長達3年零8個月的心血。最終，這部短片在海內外橫掃30多個獎項。

短片片尾，這位28歲的年輕人用一個長長的名單向前輩致敬。名單上有迪士尼，有萬氏兄弟，也有手冢治蟲。

中國影史票房冠軍「哪吒之魔童鬧海」洛杉磯首映禮在好萊塢中國劇院舉行。 （中新社）

以心換心，「哪吒」降世

2015年，由田曉鵬導演的「西遊記之大聖歸來」（下稱「大聖歸來」）超越好萊塢電影「功夫熊貓2」，成為當時中國市場最賣座動畫電影，並保持了數年紀錄。也是這一年，餃子開始了「哪吒之魔童降世」（下稱「哪吒1」）的創作。

中國動畫經歷過輝煌，也陷入過低谷。多部中國動畫票房失利，讓資本對中國動畫望而卻步。「大聖歸來」上映前，中國大部分動畫的生存之道是把製作成本壓縮在政府補貼之下，所以創作者會挖空心思降低成本。

「『大聖歸來』給我當頭一棒，只要和觀眾以真心換真心，觀眾是願意看好的作品的，甚至會更加寬容。這也堅定了我的信念。」「哪吒1」上映後，餃子在一篇文章中分享了自己的創作初衷。他寫道，沒有「大聖」，就沒有「哪吒」。

在餃子看來，之所以選擇哪吒，是希望給奔跑在自己理想道路上的人鼓勵、希望、溫暖與力量。其實哪吒是我們每個人的寫照，即便被塌下來的天壓歪了頭，也能掙扎著生出三頭六臂把天扛起來。

劇本磨了兩年，前前後後改版66次；製作將近三年，共有5000多個初版設計鏡頭、1400多個特效鏡頭……在餃子團隊的死磕之下，「哪吒1」於2019年正式與觀眾見面。

儘管最初「哪吒1」海報中顛覆傳統的「黑眼圈哪吒」曾引發一些質疑，但很快看過影片的觀眾被哪吒「另類」而充滿人性的一面打動。這部電影創下逾50億元人民幣的票房和1.4億觀影人次，這一紀錄直至5年後才被「哪吒2」打破。

有人說，很多動畫公司虧本接了「哪吒1」的活。這一點在餃子的文章中得到證實。餃子寫道，「因為那幾年中國動畫處於一個非常弱勢的地位，所以全行業憋著一個勁，想憋出一個好作品，不顧一切地投入，所有人都擰著一股勁想證明自己——‘打破成見，扭轉命運’，打破觀眾對中國動畫的成見。」

中國動畫的萬龍甲

「全體龍族已將身上最硬的龍鱗給了你，這萬龍甲堅不可摧，就靠你啦！」「哪吒1」中，全體龍族將「最硬的龍鱗」給了他們的希望敖丙。

而這一次，中國動畫行業將自己「最硬的龍鱗」給了「哪吒2」，給了那個5年時間就兩鬢斑白的追夢人餃子。

「哪吒2」僅特效鏡頭就超過「哪吒1」全片鏡頭量，角色數量也是「哪吒1」的三倍。餃子曾嘗試找國際頂級視效團隊完成一些重點鏡頭，但外包效果並不理想。最終托舉起這部目前中國影史票房第一的作品的，是138家中國動畫公司。

當時的「哪吒2」項目像一個「奧運村」，吸引了中國最優秀的動畫人才。直面困難的同時，中國動畫人的邊界被越撐越大，中國動畫的技術水平隨之又上了一個台階。

成都大學影視與動畫學院專業教師梁怡率團隊參與了「哪吒2」模型與場景特效製作。梁怡表示，經常是團隊已經做出非常棒的產品了，但若有更好的空間，餃子就會鼓勵大家精益求精。用餃子的話說，「要拍出別人沒看過的全新內容，應當是每個導演和創作者深入思考的方向。」

而餃子也表示，中國文化走向世界，主要在於作品本身，在於劇本、故事、角色等核心內容，「這些不是能外包的東西」。

2月13日，那個黑著眼圈愛惹事的3歲小男孩正式亮相海外院線。「哪吒2」在澳洲、紐西蘭、美國的火爆與好評遠超預期。截至2月14日零時，國際評分網站互聯網電影資料庫（IMDb）上，「哪吒2」的評分已漲至8.3分。截至2月15日13時，「哪吒2」的全球票房已突破15.19億美元。

「紐約時報」報導，「哪吒2」證明了中國電影業正在講述自己的故事，而不是靠西方電影公司來製作基於中國民間傳說的電影。

雖然憑藉兩部「哪吒」電影成為中國導演票房榜第一名，但餃子卻十分低調，偶爾露鏡，身上穿的還是三年前的普通毛衣。

在網絡流傳的短視頻中，餃子少有的「高調」時刻，可能是面對主持人「除了哪吒之外，還喜歡哪些動畫」的提問。那一次，餃子如同「報菜名」般一口氣說出「上海美術電影製片廠全系列、宮崎駿全系列、押井守全系列、大友克洋全系列、皮克斯全系列、迪士尼全系列」等，隨後歪嘴笑著反問「還要繼續說嗎？」

從「哪吒1」到「哪吒2」，餃子用了5年時間。而這5年裡，中國動畫並未坐等一部現象級電影橫空出世，「雄獅少年」、「長安三萬里」、「姜子牙」等多部佳作百花齊放。

在四川大學文化產業研究中心主任蔡尚偉看來，近幾年中國優秀動畫作品有一個共同點，就是深入挖掘中華傳統文化中充滿故事張力、具有視覺表現力的元素。

四川大學藝術學院副教授李翔同樣認為，西方打造了漫威、哈利·波特等IP，其故事、價值觀乃至審美影響了幾代人。而如今「哪吒」站在世界舞台，證明了中國故事的超凡魅力以及中國人講好故事的創作能力。

1926年，中華民族風雨飄搖之際，萬氏兄弟在上海狹小的亭子間，將一台舊照相機改裝成攝影機。經歷上百次失敗後，他們終於創作出中國人第一部真正意義上的動畫片「大鬧畫室」。

作為中國動畫的探路人，萬氏兄弟中的萬古蟾在「閑話卡通」中寫道：「要使中國動畫事業具有無限的生命力，必須在自己民族傳統土壤裡生根。」

如今根植中國神話故事的「哪吒2」，正在中國全體動畫行業的托舉下，將中國故事說與世界聽。