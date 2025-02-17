快速發展未必好 5跡象判斷你住的社區是否過於昂貴

專家提到五個判斷所在的居住社區是否房價太高的跡象。社區示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

買房時，除了租稅與抵押貸款 ，還有許多要考慮的項目，這些額外費用加總下來可能會讓預算捉襟見肘。Go Banking Rates整理出五個判斷所在社區的房價 太貴的跡象與應對方法。

1. 房地產稅飆升

報稅金額隨著房產價值提高而增加是正常現象，但如果居住區域的房價飆升，或地方政府陸續推出多項措施，收到稅單時可能會大吃一驚。

2. 維護費高昂

亞特蘭大房產經紀人蘿倫（Lauren Bowling）表示，很多人計算負擔能力時，會加總每月抵押貸款、稅金與保險費，但常常忘記草地保養、泳池維護與保全系統費用。功能越多的住宅，每月維護費就越昂貴，外包服務會影響每月支付費用。

3. 屋主協會（HOA）索取高昂費用

蘿倫說，公寓與排屋社區內，HOA每月會收取高額費用以維護公共設施，也可能為大樓修繕徵收特別評估費。如果購屋本身已經讓預算吃緊，即便購屋後過一、兩年，高昂的維護費還是可能會影響個人財務狀況。

4. 該區域正在快速發展

區域發展是一件好事，但快速發展可能使房價與租金上漲，而難以負擔住房成本。雖然對賣主而言，社區開發能增加房屋價值，但也可能同時要忍受持續增加的房地產稅。

5. 該區域的休閒娛樂設施太少

另一方面，缺乏福利設施也可能增加總體開銷。TurboTenant執行長納利（Seamus Nally）表示，如果居住地最近的超市花費遠高於附近的Safeway，或需要耗費大量汽油開車才能到達便宜的雜貨店，居住在此社區可能成本過高。

蘿倫說，如果每個月的總支出與預算相去不遠，可以想辦法節省開銷，像是自行維護房屋，而非找人代勞。但如果已經難以維持收支平衡，蘿倫建議比較繼續居住與搬家兩者的成本。在搬入社區前，可以向HOA索取最近幾次的會議紀錄，並瞭解目前儲備金存量。

儲備金低代表未來重大維修時需要支付大筆費用。另一選擇是住在目標地區附近，但房價更便宜的社區。等到入住自己喜歡的社區後，考慮開立一個特別儲蓄帳戶，用以支付維修等費用，更容易掌握預算。