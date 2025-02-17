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六款車今年將大幅漲價 專家建議要買趁現在

世界新聞網／輯
汽車網站點名六款今年會大幅漲價的車款，若有意購買可選2024年款。MINI Cooper示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Brett Sayles）
汽車網站點名六款今年會大幅漲價的車款，若有意購買可選2024年款。MINI Cooper示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Brett Sayles）

若有意買新車，現在是下手的好時機。Go Banking Rates報導，有製造商計畫今年調漲部分車款的價錢，最高漲幅達23%，如果不想讓荷包損失慘重，可以考慮漲價車2024年的車款。CarEdge網站列出今年價錢漲幅可觀的六款車型。

1. 凱迪拉克CT5，漲幅：23%

凱迪拉克一直都鎖定頂尖客群，現在他們想提升挑戰，瞄準金字塔更頂端的客戶。汽車庫存和資訊網站Edmunds指出，CT5的2024年款已經裝有最新科技，例如自動駕駛和最新安全配備，購買2024年款可以省下一筆錢。

2. Toyota GR Supra，漲幅：20%

準備好購買一輛手排的高性能跑車了嗎？2024年款的Supra配備382匹馬力的渦輪增壓引擎。Edmunds網站指出，該車型的表現與保時捷Cayman相似，但售價卻低得多。

3. MINI Cooper，漲幅：12%

MINI Cooper曾一度受到精打細算買家的追捧，如今其硬頂車在過去5年上漲23%，現在是購買2024年款的好時機，以免今年價錢又往上飆漲。Car & Driver網站指出，硬頂版比敞篷版便宜。

4. 雪佛蘭Equinox，漲幅：11%

雪佛蘭選擇明年透過徹底重新設計Equinox來瞄準更頂端的買家，以進入競爭的SUV市場。想以合理價格入手者應該考慮2024年款，其價格低於雪佛蘭的大多數競爭對手。

5. Infiniti QX80，漲幅：11%

Infiniti QX80的特仕版將漲價20%，如果想用豪華車等級的車載家人、球隊或其他乘客，2024年款是經濟考量上較好的選擇。

6. Lincoln Aviator，漲幅：10%

Edmunds網站的評論表示，2024 Aviator是有三排座椅的中型SUV，不過第三排座椅較適合兒童，因為那裡的腿部空間不大，但仍可讓七名乘客坐地舒適。此外，這台車有力的加速和平穩的駕駛性能使其成為接送家人的理想選擇。

SUV Toyota

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