Trader Joe's這款奶油乳酪抹醬無腦衝 搭上好市多穀物麵包絕配

網友推薦Trader Joe's的奶油乳酪和麵包。（取材自小紅書@小紅薯65DF523C）

近期小紅書 上掀起了一股「起司+麵包」的美食風潮，一款來自美國超市Trader Joe's 的Soft Spreadable Light Cream Cheese，因其細膩滑順的口感和剛剛好的濃郁度，搭配穀物麵包後大獲好評，成為網友熱議的早餐或下午茶首選。

有華人網友在小紅書上分享自己的試吃體驗，直言：「這款起司配麵包真的太好吃了！」並表示，全麥或穀物麵包本身帶有些許酸味，但與乳酪的風味結合後，能夠恰到好處中和口感，讓整體層次更加豐富。該網友也推薦好市多 (Costco )的綠色袋裝穀物麵包作為搭配選擇，認為兩者結合堪稱「絕配」。

這款輕盈可塗抹型奶油乳酪，相較於傳統奶油乳酪，口感更加細膩，脂肪含量較低，非常適合作為早餐、輕食或點心的搭配選擇。隨著健康飲食風潮的興起，越來越多消費者尋找兼具風味與營養的簡單搭配，而Trader Joe's的這款乳酪顯然成為了新寵。

隨著這則貼文的流傳，許多網友紛紛留言表示：「已經加入購物清單」、「Trader Joe's的產品真的不會讓人失望」、「這款乳酪絕對是早餐救星」，可見這款乳酪的受歡迎程度正在持續上升。

目前Trader Joe's的Soft Spreadable Light Cream Cheese已經成為許多美食愛好者的心頭好，而Costco的穀物麵包也因其營養價值與絕佳風味，成為熱門的搭配選擇。對於喜歡簡單又美味餐點的消費者來說，這樣的組合無疑是值得一試的健康美食新選擇。