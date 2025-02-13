川普上任新官三把火 中產階級做好五件事確保財務穩定

川普剛重返白宮，不確定感很濃，理財專家建議五大謹記事項，以免犯錯。美國民眾示意圖。(路透)

川普 重回白宮不久，對關稅、股市、就業等動作頻頻，碰到這種狀況，民眾難免會覺得無所適從，不知這段時候該怎麼理財，力求財務穩定的中產階級更是覺得如此。「GoBaningRates」網站諮詢專家，指出五件事不要做，可以保住錢財，不犯代價昂貴的錯誤。

川普一點動作，股市就會有相當大的波動，這種不穩定在他回任初期不會停止的。克瑞頓大學(Creighton University)商學院金融學教授強森(Robert R. Johnson)表示，別因總統而更動短期投資焦點，這一點很重要。

他建議最好寫下並遵守「投資政策聲明」，明確列出收益目標、風險忍受程度。文件中要列出基本細項，如流動性需求，課稅狀況。強森表示，沒擬好計畫就胡亂投資，猶如沒有地圖或定位系統而開車，投資人應採長期策略，守住長線。

二、打點應稅收入

2017年「減稅及就業法」(Tax Cuts and Jobs Act)到2025年結束就屆期失效。該法稅收級別較低，兒童抵稅額度較高，川普政府屆期若不延長該法，沒做好準備的人恐怕會大受衝擊。

理財網站「InsuranceForBurial.com」創辦人兼執行長瑞伊(Danny Ray)表示，中產家庭現在就要好好研究，該怎麼減少應稅收入，例如稅前存入401(k)、HAS之類的帳戶，而且多利用抵扣額、免稅額之類，會有很大差異。

三、趁早還掉貸款

通膨會導致利率調高，借浮動利率的中產階級可能會發現自己要還的利息突然增加。雷伊鼓勵一些借浮動利率貸款的人，應優先趁利率還可控時還掉；不然就轉貸固定利率貸款，以免未來升息時遭殃。

四、控制購物別超支

川普曾揚言向中國收關稅60%，對墨西哥、加拿大收關稅10%到25%。這類關稅會讓進口商品價上揚，也就是由手機到衣飾都漲價。

短期而言，關稅會導致物價上漲、就業波動，瑞伊建議中產階級若是工作安全沒那麼確定，別借沒必要的債或大肆採購。

五、別因恐懼或推測就做財務決定

川普當總統，正瀰漫著濃厚的不確定感及焦慮，但瑞伊鼓勵中產階級別因恐懼或推測就做財務決定，先專心於厚實自己的應急儲蓄、減少債務，決定花錢時要有意識，做到這幾點，就能造就財務韌性，不論未來怎麼變，都泰然不驚。