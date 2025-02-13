景甜新作與張晚意「平番」 粉絲替她抱不平：白混了麼久

景甜新作因其與男主角平番而引發爭議。（取材自劇照）

近期景甜 與張晚意合作的新作「似錦」官宣，然而這部劇的番位安排卻引起了不少爭議。官方公告顯示，兩位主演為「平番」，即排名並無先後之分。這一安排讓不少網友感到驚訝，畢竟，2006年出道的景甜，在2016年出道的張晚意面前，無疑屬於業界前輩，兩人卻平起平坐，讓不少人為景甜「打抱不平」。

根據《搜狐》報導指出，不少景甜的粉絲對此安排表示不滿，認為她作為資深演員，不應與新人「平番」。部分粉絲更展開「維權」行動，指責景甜的番位遭到無端剝奪，並翻出原著劇情力證該劇為「大女主戲」，指控男主角張晚意「搶位」。也有博主喟嘆，好歹也是85花，「景甜真的白混了」。

有粉絲整理出過去數年景甜的影視作品，發現她已有四部與男主角「平番」的電視劇，對手演員包括許魏洲、張新成、許凱等，無一例外皆為後輩演員。這一事實進一步引發粉絲的不滿，認為景甜的資源配置不如從前，合作對象也逐漸從大製作演員轉為新生代小生。

景甜與張晚意合作的新作「似錦」。（取材自劇照）

景甜自2006年以EP《你是誰》出道，2010年憑藉電影《我的美女老闆》正式進入影視圈。當年，她的起點可謂相當耀眼，合作對象包括何潤東、陶虹、印小天等知名演員，後續更憑藉《戰國》與孫紅雷、金喜善、吳鎮宇等實力派明星同台。然而，這些作品並未讓景甜真正躋身一線，反而因資源過於強大，讓她背負「資源咖」的爭議。

後來，她轉戰影視圈，與甄子丹、成龍合作《特殊身份》《警察故事2013》，又出演由張藝謀執導的《長城》，與馬特·達蒙、佩德羅·帕斯卡、劉德華等國內外巨星同台，但這些大製作都未能讓她「一戰成名」，觀眾緣依舊平平。

直到2017年，她主演的古裝劇《大唐榮耀》終於讓她獲得觀眾認可，明豔端莊的外形加上虐心劇情，使其飾演的「沈珍珠」一角深入人心。但真正讓景甜獲得大眾認可的，則是2021年的《司藤》。在該劇中，她飾演的「司藤」冷豔霸氣，打破傳統女主形象，成功出圈，成為她演藝生涯的代表作。

景甜2006年出道，已經是業界資深前輩。（取材自劇照）

儘管《司藤》讓景甜擺脫「花瓶」與「資源咖」的標籤，但此後她的發展卻未能延續這股勢頭。近年來的影視作品無論是口碑還是熱度，都未能重現《司藤》的成功。粉絲們認為，團隊未能把握《司藤》帶來的熱度，導致景甜的發展受阻，如今再遭遇「平番」風波，更加深了對她演藝生涯未來的憂慮。

此次與張晚意「平番」的安排，是否意味著景甜的影視資源正在下滑？還是業界番位制度正在發生變化？目前官方尚未回應，但這場風波無疑再度將景甜推上話題中心。