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好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

世界新聞網／輯
運動營養師推薦7項好市多的健康食品。好市多示意圖。(美聯社)
運動營養師推薦7項好市多的健康食品。好市多示意圖。(美聯社)

好市多Costco）受到歡迎的商品包括瑪芬蛋糕、披薩等食物，但好市多也有不少健康食品，有些適合40歲以下者吃的食物不見得適合50歲以上的顧客。Eat This Not That報導，運動營養師及健康食譜作者柯林伍德（Tara Collingwood）表示，有7種好市多的健康食品，建議40歲以上者購買。

1. 野生鮭魚

柯林伍德說買冷凍的或新鮮的都可以，野生鮭魚富含Omega-3，對心臟和大腦很好，也能抗發炎，對認知功能也有益。好市多的野生鮭魚選擇很多，輕鬆烤或煎就能獲得美味營養餐點。

2. 蛋

廚房隨時都能存一點蛋，好市多的蛋很划算，記得購買有機的或非籠養雞蛋。柯林伍德說蛋除了有蛋白質，還有膽鹼，蛋適合各種料理方式，甚至可以當烘焙原料。

3. 燕麥

燕麥可以幫助降低膽固醇，讓消化系統運作順暢，可以泡一杯當早餐吃，也可以用做烘焙配料，好市多的散裝燕麥營養又划算。

4. 酪梨

酪梨有健康脂肪和纖維，對大腦和心臟健康有益；酪梨吃法多變，可以抹在吐司上、加到沙拉中或打成果昔，有饕客說墨西哥酪梨比祕魯酪梨更好，口感和風味都更勝一籌。

5. 莓果

冷凍的或新鮮的都可以，莓果富含抗氧化劑及纖維，對消化系統有益，也能預防疾病，好市多的大包裝莓果能確保想吃的時候都能取得，吃不完的可以冷凍保存，營養不會流失。

6. 蔬菜

柯林伍德推薦冷凍或新鮮的青花椰菜、菠菜及羽衣甘藍，因為它們都是營養價值高的蔬菜，含有抗氧化劑、纖維、維生素和礦物質。

7. 茅屋起司或希臘優格

柯林伍德推薦兩種高蛋白的乳製品，低脂茅屋起司和好市多自有品牌科克蘭的原味希臘優格，兩者含有對骨骼和肌肉有益的鈣質、維生素D及蛋白質。

好市多 Costco

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