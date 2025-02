好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

運動營養師推薦7項好市多的健康食品。好市多示意圖。(美聯社)

好市多 (Costco )受到歡迎的商品包括瑪芬蛋糕、披薩等食物,但好市多也有不少健康食品,有些適合40歲以下者吃的食物不見得適合50歲以上的顧客。Eat This Not That報導,運動營養師及健康食譜作者柯林伍德(Tara Collingwood)表示,有7種好市多的健康食品,建議40歲以上者購買。

1. 野生鮭魚

柯林伍德說買冷凍的或新鮮的都可以,野生鮭魚富含Omega-3,對心臟和大腦很好,也能抗發炎,對認知功能也有益。好市多的野生鮭魚選擇很多,輕鬆烤或煎就能獲得美味營養餐點。

2. 蛋

廚房隨時都能存一點蛋,好市多的蛋很划算,記得購買有機的或非籠養雞蛋。柯林伍德說蛋除了有蛋白質,還有膽鹼,蛋適合各種料理方式,甚至可以當烘焙原料。

3. 燕麥

燕麥可以幫助降低膽固醇,讓消化系統運作順暢,可以泡一杯當早餐吃,也可以用做烘焙配料,好市多的散裝燕麥營養又划算。

4. 酪梨

酪梨有健康脂肪和纖維,對大腦和心臟健康有益;酪梨吃法多變,可以抹在吐司上、加到沙拉中或打成果昔,有饕客說墨西哥酪梨比祕魯酪梨更好,口感和風味都更勝一籌。

5. 莓果

冷凍的或新鮮的都可以,莓果富含抗氧化劑及纖維,對消化系統有益,也能預防疾病,好市多的大包裝莓果能確保想吃的時候都能取得,吃不完的可以冷凍保存,營養不會流失。

6. 蔬菜

柯林伍德推薦冷凍或新鮮的青花椰菜、菠菜及羽衣甘藍,因為它們都是營養價值高的蔬菜,含有抗氧化劑、纖維、維生素和礦物質。

7. 茅屋起司或希臘優格

柯林伍德推薦兩種高蛋白的乳製品,低脂茅屋起司和好市多自有品牌科克蘭的原味希臘優格,兩者含有對骨骼和肌肉有益的鈣質、維生素D及蛋白質。