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非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

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非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

編譯徐榆涵／即時報導
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位於美國加州洛杉磯的墨西哥風味連鎖餐廳塔可鐘（Taco Bell）發生顧客遭保全呼巴掌事件，一名女顧客點餐到一半時，遭到保全要求離開，她拒絕之後，竟被對方狠狠地打了一巴掌，最終只好離去，讓在場其他顧客看傻了眼，對此塔可鐘目前尚未回應。

紐約郵報報導，事件發生在9日，影片顯示，一名非裔女正在自助點餐機前點餐，卻遭到一名男保全驅趕，保全見女子不願離去，竟猛呼女子一巴掌，讓女子當場嚇到愣住，摀著臉頰走到餐廳另一頭，並不斷喊著「離我遠一點」，最終悻悻然走出餐廳大門。

保全打女子的確切原因尚不清楚，但根據錄製該段影片的民眾透露，當時保全要求女子離開，但女子不願意，「然後他失控了，她也開始發瘋。他狠狠呼了她一巴掌。這太瘋狂了，大家都很震驚。」

該名目擊民眾說，由於該店幾個街區附近，就有一個貧民窟，可能保全還懷疑女子「看起來很像遊民」。對於這起事件，塔可鐘目前尚未回應。

墨西哥風味連鎖餐廳塔可鐘。(路透)
墨西哥風味連鎖餐廳塔可鐘。(路透)

根據資料顯示，塔可鐘是美國百勝餐飲集團旗下公司之一，為目前全球最大墨西哥式食品的連鎖餐飲品牌，特色是將傳統墨西哥食品與美國速食文化結合，創造出獨特菜單。

墨西哥 加州 遊民

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