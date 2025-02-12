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書桌方位差財運會「撞牆」 三種NG家具擺放方法

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風水專家Marie Diamond分享三個家中不要出現的擺設。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Andrew Neel）
風水專家Marie Diamond分享三個家中不要出現的擺設。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Andrew Neel）

住家的風水被認為會影響人的健康、運勢等，因此從風水的角度來看，有些家具的擺放方式是不能這麼做的。風水學專家戴蒙德（Marie Diamond）分享三個她絕對不會做的家中擺設，包括臥室中太多紅色、書桌面牆及玄關地上有成堆的鞋子，若不改善恐讓財運受影響，或家人感情不睦。

Parade Home&Garden報導，戴蒙德是多本風水書籍的作者，也是紀錄片The Secret中的專家之一。戴蒙德在片中指出一位男子在家中和感情有關的角落掛了一幅女子的畫，恐因此找不到伴侶，戴蒙德協助他改變家中風水，沒過多久男子順利有交往對象。

戴蒙德在她的Instagram分享三個她家中不會出現的擺設，影片吸引120萬次瀏覽。

第一是臥室太多紅色。紅色在風水中代表感情的增強，但戴蒙德說，若臥室中有太多紅色家具或物品，反而有不利的效果，例如可能和伴侶爭吵不斷，另外紅色也代表「火」，臥室中有太多火的能量也會干擾休息和睡眠。

第二是書桌面對牆壁。戴蒙德說書桌面牆代表使用者的工作運和財運「撞牆」，若一個人面臨停滯不前的情況，她建議把書桌轉向，讓人背對牆壁而坐，能看到門，形塑坐在一個更有威嚴的位置，願望更容易實現。

最後，戴蒙德說家中的玄關或入口非常重要，因為是入門看到的第一個地方，不應該雜亂或有亂堆放的物品，例如鞋子，否則可能會讓生活中出現混亂。

網友在戴蒙德的影片下留言。一名網友說，他的書桌本來面牆，後來改成面窗戶，改動後他坐在書桌前感覺變好，好的機運也開始出現，另一位網友說戴蒙德說的是風水也是邏輯，家中不僅是臥室，在任何地方擺放太多紅色都會導致混亂。

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