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馬斯克4歲兒出鋒頭 在川普旁狂挖鼻屎 再擦他辦公桌上

編譯葉亭均／即時報導

億萬富豪馬斯克11日出席與川普總統的記者會，而與他一同前往白宮的四歲兒子一會兒模仿他父親，一會兒摳鼻子，古靈精怪的表情包搶走不少鋒頭。

馬斯克當天在白宮橢圓形辦公室見證川普簽署一項行政命令，內容是要求聯邦機構配合政府效率部的努力削減聯邦成本。馬斯克是政府效率部的主導者。

當馬斯克回答記者提問時，他的兒子 X Æ A-Xii（後簡稱小X）一下做鬼臉，一下抱住父親的肩膀，或是插話，分散馬斯克的注意力。

在社群媒體上流傳的一段影片顯示，小X挖著鼻孔，接著擦在川普的辦公桌上。此外，在馬斯克談論民主時，小X還模仿父親的手勢。當馬斯克把兒子扛在肩上時，小X還把小小的手指頭放進父親的耳朵，讓馬斯克不得不停止回答問題來阻止兒子。

不少馬斯克的粉絲被影片逗得很樂。一名川普支持者在X平台貼文表示：「馬斯克站在川普總統旁邊，談論把赤字削減一半，而他四歲的兒子小X輕鬆掛他爸的肩上、和川普悄悄話，還挖著鼻子。只有伊隆·馬斯克能讓橢圓形辦公室的記者會看起來像一個輕鬆家庭聚會！」

另一位網友表示：「今天，馬斯克的孩子在橢圓形辦公室裡搶盡了鋒頭。」

但並非所有人都被逗樂。有網友表示：「我看到伊隆·馬斯克的兒子挖鼻孔、吃鼻屎然後把它們擦堅毅桌（總統辦公桌）上。這孩子不可能不惹惱川普。」

馬斯克帶著兒子X Æ A-12現身川普總統的橢圓形辦公室，小男孩豐富的表情包吸引...
馬斯克帶著兒子X Æ A-12現身川普總統的橢圓形辦公室，小男孩豐富的表情包吸引媒體注意。（路透）

馬斯克 川普 白宮

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