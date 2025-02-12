馬斯克4歲兒出鋒頭 在川普旁狂挖鼻屎 再擦他辦公桌上

億萬富豪馬斯克 11日出席與川普 總統的記者會，而與他一同前往白宮 的四歲兒子一會兒模仿他父親，一會兒摳鼻子，古靈精怪的表情包搶走不少鋒頭。

馬斯克當天在白宮橢圓形辦公室見證川普簽署一項行政命令，內容是要求聯邦機構配合政府效率部的努力削減聯邦成本。馬斯克是政府效率部的主導者。

當馬斯克回答記者提問時，他的兒子 X Æ A-Xii（後簡稱小X）一下做鬼臉，一下抱住父親的肩膀，或是插話，分散馬斯克的注意力。

在社群媒體上流傳的一段影片顯示，小X挖著鼻孔，接著擦在川普的辦公桌上。此外，在馬斯克談論民主時，小X還模仿父親的手勢。當馬斯克把兒子扛在肩上時，小X還把小小的手指頭放進父親的耳朵，讓馬斯克不得不停止回答問題來阻止兒子。

不少馬斯克的粉絲被影片逗得很樂。一名川普支持者在X平台貼文表示：「馬斯克站在川普總統旁邊，談論把赤字削減一半，而他四歲的兒子小X輕鬆掛他爸的肩上、和川普悄悄話，還挖著鼻子。只有伊隆·馬斯克能讓橢圓形辦公室的記者會看起來像一個輕鬆家庭聚會！」

另一位網友表示：「今天，馬斯克的孩子在橢圓形辦公室裡搶盡了鋒頭。」