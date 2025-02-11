2025室內設計趨勢 懷舊受歡迎、跨世代首要考量是這點

美國設計師協會公布2025年室內設計趨勢報告。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

美國設計師協會（American Society of Interior Designers, ASID）公布2025年趨勢報告，ASID溝通總監科倫（Lindsey Koren）表示世代交替正在重塑不動產市場與設計趨勢，設計產業需兼顧年輕世代的價值觀與期望，並認知到銀髮族群的需求，持續往更具包容、適應與前瞻性的方向前進。Parade Home&Garden報導整理出報告中最具影響力的預測。

Z世代成員面臨財務挑戰，並且優先考慮旅遊與共同生活安排。Alpha與Beta世代則緊隨其後，這些年輕族群在各種數位工具與AI的環境下成長，技術整合、客製化與互動性的需求塑造將設計產業的未來。零售與餐旅業將會以AI驅動的顧客體驗適應Alpha世代的數位流暢度。

嬰兒潮世代傾向適合養老的居家設計，而千禧世代則優先考慮以家庭為中心的佈局、郊區生活與永續性。科倫說，綜合各世代的影響力，能確保各行業的空間除了滿足新興需求，還能促進公平、永續發展與有意義的體驗。

根據報告，室內設計正致力於改善住宅與商用空間的生理、心理與情緒健康。愈來愈多消費者要求使用無毒材料，以及可改善睡眠的晝夜節律照明等促進健康的設計。整體而言，「設計快樂」是首要考量。想像一下豐富色彩、俏皮形狀與輕盈感的多巴胺裝飾；對某些人來說，寧靜而豐富的色調更為舒適，從Pantone的今年代表色摩卡慕斯（Mocha Mousse）與班傑明摩爾（Benjamin Moore）的肉桂灰岩色（Cinnamon Slate）可見一斑。

廚房在功能性考量下仍是居家核心。設計師會選擇一或多個區塊，以涵蓋準備食物、聚餐與即興工作空間的功能。自然光是設計中的驅動因素，能提供與戶外的連結、改善心情與健康。

在不確定性的文化潮流下，懷舊是一個受歡迎的元素。現代空間已融入具有歷史元素、復古家具與手工雕琢的細節。設計師的目標是打造個人化且持久、永續的設計，並注重減少浪費與再利用。同時，AI也已進入日常生活各方面，屋主尋求節能電器與智慧居家技術；而商業領域方面，AI自動化正在推動生產力與顧客服務的革新。