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鎖定亞洲人口味 紐約、加州好市多上架這款韓式小點

編譯潘勛／即時報導
好市多(Costco)是糕餅零食天堂，商品選擇眾多。(美聯社)
好市多(Costco)是糕餅零食天堂，商品選擇眾多。(美聯社)

好市多(Costco)量販店是糕餅零食天堂，粉絲有很多選擇。近來風聲傳說，紐約、加州好市多已進貨「三立韓國宮中蜂蜜藥菓」 (Samlip Official Yakgwa Honey Cookies)，而且每大包52.8盎司只賣9.97美元，粉絲表示，這種甜食可能供貨不會太久就被搶光，切勿錯過。

「parade.com」報導，三立(Samlip)是韓國家喻戶曉的品牌，生產烘培食品、咖啡甜點、米果等傳統美食。這種蜂蜜藥菓是油炸麵粉曲奇餅乾，加上蜂蜜、米酒、芝麻油及薑汁調味的傳統韓式小點。藥菓以其甜味獨特而聞名，麵糰在揉時以麵粉摻蜂蜜，再用油炸，炸完再浸裹於蜂蜜或麥芽糖。總結起來，這兩種滋味創造完美組合，任何暢銷甜點拼盤都用得上。

好市多銷售的這款大包裝三立韓國宮中蜂蜜藥菓裡，每個都有獨立小包裝，有些人喜歡舀一小團冰淇淋放在上頭，還有些人愛把一兩塊這種藥菓弄碎，摻進早上吃的優酪乳。有人會先在微波爐裡加熱後再吃。當然也有光吃該藥菓來搭配茶或咖啡的人。

好市多粉絲「@costcoaisles」描述該藥菓「蜂蜜口味濃厚」、「帶點小辛辣」。

「@costco_doesitagain」也在當地好市多發現三立韓國宮中蜂蜜藥菓，他表示吃得很高興，但是因為供貨不會太久，建議大家「逛好市多時留意看看」。

好市多新推商品來去匆匆，例如前陣子菲律賓ube口味包子獲得好評，最近又三立韓國宮中蜂蜜藥菓就出現了。這些食品在亞裔人口居多的分店總是賣得很暢銷，因此容易出現缺貨。

好市多 加州

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