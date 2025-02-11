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旅遊達人稱這國家歧視最嚴重 在飯店被當空氣「得不到服務」

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非裔美籍旅遊部落客凱莉去過數十個國家，熱衷在社群媒體分享自己的旅行經驗。(翻攝Malikah Kelly@TikTok)
非裔美籍旅遊部落客凱莉去過數十個國家，熱衷在社群媒體分享自己的旅行經驗。(翻攝Malikah Kelly@TikTok)

非裔美籍旅遊部落客凱莉（Malikah Kelly）說，她喜歡獨自旅行，去過很多國家，而她遭受最嚴重種族歧視的國家是聖克里斯多福及尼維斯，她說那裡的人待她彷彿視她為塵土，讓她有極不愉快的旅遊經驗，她絕對不會再去聖克里斯多福。

紐約郵報（New York Post）報導，凱莉去過數十個國家，熱衷在社群媒體分享自己的旅行經驗，她說她常被問到各地的種族歧視情況，而她也在影片中解答，聖克里斯多福是她遇過種族歧視最嚴重的國家，她被當地的非裔族群歧視，影片累積超過130萬次瀏覽。

凱莉說，她在義大利生活後轉飛往聖克里斯多福島，她一抵達海邊的度假村就受到員工冷漠對待，無論她在泳池還是在海邊散步都不好過，得不到一杯飲料，也沒有人願意服務她，在那裡的旅遊經驗是可怕、令人難過的，她從來沒有在旅行時被那樣對待過。

@whereismalikah

I've traveled to a ton of countries, but this is one place I will never go back to! #travelingwhileblack #blacksafespace #blacktravel #femalesolotravel #racism

♬ original sound - Where is Malikah

凱莉說，那些糟糕的事情不只發生在飯店，當地店家的店員也不怎麼願意理她，她後來和一群到聖克里斯多福度假的白人企業主成為朋友，才讓她的旅行開心很多，那群人很想了解她在歐洲的生活經驗。

凱莉說，很多人說義大利的種族歧視很嚴重，但她在那住過三年，從沒遇過歧視。

凱莉的影片引起網友討論，許多非裔網友分享自己的經驗。有人說聖克里斯多福居然歧視這麼嚴重讓她很意外，也有人說巴貝多的歧視情況也很嚴重，另一人也分享自己在多明尼加的旅遊勝地蓬塔卡納（Punta Cana）遭遇歧視的經驗。

種族歧視 非裔

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