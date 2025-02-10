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4血型優柔寡斷排行 他太慎重常錯過重要時機

世界新聞網／輯
四血型誰最難以做出決定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）
四血型誰最難以做出決定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

人生在重大抉擇時，雖然需要謹慎行事，但是遇到關鍵時刻如果過於深思熟慮、裹足不前，往往會錯過黃金時機，白白把機會拱手讓人。日本媒體「占TV」近日就分析四血型的人，排名誰最難以做出決定。

第1名：AB型

AB型的人反應很快，看似有很強的決策能力，然而AB型的個性既有敏感且感性的一面，同時又有冷靜且理性的另一面，因此當他們想要做出重大決定時，會因自己內心的矛盾而感到猶疑不定。舉例來說，面對大掃除時「要不要清掉那些用不到的東西？但都是珍貴的回憶...」。由於內心有兩種不同方向的情感拉鋸，容易變得優柔寡斷。

第2名：A型

A型的人謹慎且誠實，通常要做出選擇時，他們心裡早已決定了方向。但他們同時也認為「立刻下決定會顯得我很草率」，並帶著失敗的恐懼。這樣的性格使得他們會不斷收集更多資訊、反覆思考，容易使決定的時機一再推遲。

第3名：O型

O型的人心胸開闊，不大在乎細節，能夠快速做出決定並行動。然而，一旦有私心或欲望干擾時，他們的決策力就會明顯變弱。比如說在愛情上，即使知道某段關係不對勁，仍會拖延著繼續維持；或是明明已經立志減肥，但一看到美味的甜點就會想說「算了算了，吃一點也沒關係吧」。

第4名： B型

B型的人不像A型那樣深思熟慮，大多數情況下根據直覺來做決定，因此對B型的人來說，他們可能自己都不覺得自己「做出了決策」。他們幾乎在所有事情上都很果斷，就算每個人都說「是」，但只要B型覺得「不是」，他們就會堅持自己的主張。這是因為他們不想對自己撒謊，並且對自己的想法很有信心。

文章稱，每個人做決定的速度不同是很正常的事，有人需要更多時間，而有人則能果斷即決。但無論如何，既然做出決定，就要記得付諸實行。

血型

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