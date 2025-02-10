男靠房市致富但貸款利率變高 2025年轉投這項投資商品

靠出租房屋致富的YouTuber Graham Stephan說高房貸利率讓房地產市場獲利縮水，他轉而投資指數型基金。投資示意圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

靠著房地產 買賣、租賃賺進千萬的YouTuber史蒂芬（Graham Stephan）說，因為近期房貸利率居高不下，投資 房地產已經不如前幾年有賺頭，因此他決定今年要從房地產市場抽身，改投資被動型基金，「我很高興把錢投進指數型基金，讓它們幫我賺錢」。

Moneywise報導，擁有將近5百萬位訂閱的史蒂芬是個人理財專家，26歲時成為百萬富翁，目前淨資產估計在1千5百萬至1千9百萬元，他的財富多半是靠著買房及出租累積而來。

史蒂芬將自己的成功主要歸因於在對的時機開始買房，他在2012年買下第一間房，位於南加州的聖貝納迪諾（San Bernardino），他用現金付了5萬9500元的房款；他估計那間房目前大概值40萬元，目前為他帶來一個月1500元的房租收入，他在該時期買下的其他房子也為他帶來可觀收入。

不過史帝芬在最近的影片中表示，房地產雖然是好的投資標的，但現在房價高，獲利數字已不如預期，房地產市場的利潤已不如2008年他剛開始投資時，近年的高房價和高房貸利率改變了房地產市場。

聯準會指出，2020年年底至2024年年底，美國房屋的中位數增加了將近24%， 30年期固定抵押貸款利率在同樣期間從2.7%爬升到6.95%，讓購屋成本增加不少，史蒂芬說他在2020年後就看不到任何投資機會，只能靠出租房屋獲得不錯收入，因為那些房產大部分是他在10年前的低點時買入，若是改為現在的房價，當包租公也沒賺頭，他因此將投資目光轉向股市。

史坦普500指數在2021年1月後已經上漲超過60%，投資一個被動追蹤史坦普500指數的基金比起花時間找適合的房地產，完成購屋手續、裝潢、找租客要來的容易多了。

若想投資指數型基金，報導建議幾個購買項目。低成本的基金如SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)很受歡迎。若尋求被動收入，可以考慮股息基金如ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)，它是由史坦普500指數成分股中挑選至少連續25年股利成長的公司，目前收益率為2.46%。