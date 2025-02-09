具俊曄失去摯愛大S 這位女星也經歷喪夫撕心裂肺：天塌下來了

王瞳當年失去摯愛，一度撐不下去。記者吳致碩／攝影

大S 香消玉殞，生命停格於48歲的這一年，過了她辭世的頭七，哀慟逾恒難以抹滅。台灣藝人王瞳 2年多年也經歷失去摯愛艾成 的傷痛，感觸特別深，她看到大S離世新聞「哭了好久」，想起當時接到艾成噩耗，「覺得天塌下來了！文字也無法也形容我的痛。」甚至一度想「跟著他走了」。

失去另一半的傷痛，只有親身經歷的人才懂，艾成2022年8月墜樓殞命，王瞳在拍戲途中接到噩耗，一連串的打擊讓她幾乎撐不住，從殯儀館離開需靠人攙扶才能走路，「那時終於懂得什麼叫茶不思、飯不想、食不下嚥」她說，艾成離開後，她每天不知怎麼睡著、醒來，日日渾渾噩噩，也不想說話，就是一直哭，甚至出現不好的念頭，「好希望跟著他去，但我的信仰讓我知道這樣做，其實不會見到面。」因為有虔誠的信仰、家人、朋友的陪伴，才讓她打消念頭。

艾成走後，王瞳和朋友聊起來，發現自己消失片段記憶，亦即所謂「創傷後壓力症候群(PTSD」，「包括醒來做了什麼，我完全想不起來。」對於大S離世，她也很擔心具俊曄，雖然彼此不認識，但王瞳有同樣刻骨銘心經歷，深懂活著的勇氣與堅強直言為具俊曄感到難過悲傷，她想說的是：「不用一定要走出傷痛，走不出來也沒關係，就放在心裡。」家人、朋友的陪伴很重要，「如果覺得撐不住了，要尋求幫助，那不是示弱，我覺得是一種坦然，坦然接受摯愛已離去，但會一直在心裡。」