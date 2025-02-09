我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／時代悲劇 半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

馬斯克沒從DOGE得好處 為何如此投入？川普好奇

具俊曄失去摯愛大S 這位女星也經歷喪夫撕心裂肺：天塌下來了

記者陳慧貞／專訪
聽新聞
test
0:00 /0:00
王瞳當年失去摯愛，一度撐不下去。記者吳致碩／攝影
王瞳當年失去摯愛，一度撐不下去。記者吳致碩／攝影

大S香消玉殞，生命停格於48歲的這一年，過了她辭世的頭七，哀慟逾恒難以抹滅。台灣藝人王瞳2年多年也經歷失去摯愛艾成的傷痛，感觸特別深，她看到大S離世新聞「哭了好久」，想起當時接到艾成噩耗，「覺得天塌下來了！文字也無法也形容我的痛。」甚至一度想「跟著他走了」。

失去另一半的傷痛，只有親身經歷的人才懂，艾成2022年8月墜樓殞命，王瞳在拍戲途中接到噩耗，一連串的打擊讓她幾乎撐不住，從殯儀館離開需靠人攙扶才能走路，「那時終於懂得什麼叫茶不思、飯不想、食不下嚥」她說，艾成離開後，她每天不知怎麼睡著、醒來，日日渾渾噩噩，也不想說話，就是一直哭，甚至出現不好的念頭，「好希望跟著他去，但我的信仰讓我知道這樣做，其實不會見到面。」因為有虔誠的信仰、家人、朋友的陪伴，才讓她打消念頭。

艾成走後，王瞳和朋友聊起來，發現自己消失片段記憶，亦即所謂「創傷後壓力症候群(PTSD」，「包括醒來做了什麼，我完全想不起來。」對於大S離世，她也很擔心具俊曄，雖然彼此不認識，但王瞳有同樣刻骨銘心經歷，深懂活著的勇氣與堅強直言為具俊曄感到難過悲傷，她想說的是：「不用一定要走出傷痛，走不出來也沒關係，就放在心裡。」家人、朋友的陪伴很重要，「如果覺得撐不住了，要尋求幫助，那不是示弱，我覺得是一種坦然，坦然接受摯愛已離去，但會一直在心裡。」

艾成 王瞳 大S

上一則

紐約時裝周華裔設計師 科技印花碰撞街頭美學

下一則

封面故事／憶初戀情人 問通靈友人：他常常想起我

延伸閱讀

大S頭七 小S曬蝴蝶結髮夾疑追思

大S頭七 小S曬蝴蝶結髮夾疑追思
具俊曄喊大S「永遠愛妳」 遭陸導嗆「虛偽的人」

具俊曄喊大S「永遠愛妳」 遭陸導嗆「虛偽的人」
具俊曄昔遭批吃軟飯 隱形富豪地位崇高：錢財身外之物

具俊曄昔遭批吃軟飯 隱形富豪地位崇高：錢財身外之物
大S才剛結束頭七 中國導演嗆具俊曄「虛偽的人」

大S才剛結束頭七 中國導演嗆具俊曄「虛偽的人」

熱門新聞

有些事好市多員工希望客人購物前先了解。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

2025-02-02 19:05
三大生肖今年事業、財運、感情等運勢都非常好。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

2025-02-08 23:15
三生肖開春運勢就很不錯。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

2025-02-06 21:57
咖啡渣除了能除臭，還能幫助植物生長。咖啡渣示意圖。（取材自unsplash.com@KATY TOMEI）

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

2025-02-05 19:10
四生肖的貴人運最好。（取材自pexels.com@ Pixabay ）

4生肖貴人運爆棚 屬鼠投資解惑、他戀愛前景光明

2025-02-05 00:15
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15

超人氣

更多 >
3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金

3生肖將低調暴富 屬虎靠隱形貴人拿大單、他準備領高額獎金
泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹

黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹