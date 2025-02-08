黛咪摩爾強運擋不住 再奪影后喜上眉梢：拿獎是仙丹

黛咪摩爾再度以「懼裂」拿下第30屆評論家選擇獎影后。(路透)

第30屆評論家選擇獎頒獎典禮揭曉，黛咪摩爾（Demi Moore）以「懼裂」(The Substance) 繼金球獎 後再度拿下最佳女主角，影帝則是「粗獷派建築師」（The Brutalist）的安德林布洛迪（Adrien Brody），兩位得主都和金球獎相同。黛咪摩爾喜上眉梢，她說：「獲得肯定就像是一帖仙丹靈藥，我要鼓勵那些還在努力或是尋找方向的人們，現在還沒實現，不代表不會實現，夢想總會成真。」

第30屆評論家選擇獎，原本在1月12日就要舉辦，因為受到洛杉磯大火影響而延期至今，活動現場還邀請打火英雄一起觀禮，全場為他們送上掌聲和感謝，再度以「幕府將軍」獲得視帝的真田廣之更大喊：「你們才是真英雄」。影集「幕府將軍」才在艾美獎 、金球獎大獲全勝，這一次依舊大豐收，淺野忠信、穗志萌香分別榮獲男女配角，共奪下4獎是影集類大贏家。

「阿凡達」（Avatar）柔伊莎達娜（Zoe Saldana）憑藉「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）發揮精湛演技，不僅在坎城影展榮獲最佳女演員獎，也在金球獎、英國電影學院獎、和影評人選擇獎電影獲得最佳女配角肯定，被看好就是奧斯卡 的最有機會的獲獎人。

第30屆評論家選擇獎部分得獎名單 電影類 最佳影片 艾諾拉 最佳女主角 黛咪摩爾／懼裂 最佳男主角 安德林布洛迪／粗獷派建築師 最佳女配角 柔伊莎達娜／璀璨女人夢 最佳男配角 基倫考克金／跳痛之旅 最佳導演 朱浩偉／魔法壞女巫 最佳原創劇本 懼裂 最佳喜劇片 跳痛之旅 死侍與金剛狼 最佳動畫片 荒野機器人 最佳外語片 璀璨女人夢 電視類 最佳劇情劇集 幕府將軍 劇情最佳女主角 凱西貝茲／老練律師 劇情最佳男主角 真田廣之／幕府將軍 劇情最佳女配角 穗志萌香／幕府將軍 劇情最佳男配角： 淺野忠信／幕府將軍 最佳外語劇： 魷魚遊戲