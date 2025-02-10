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生馬鈴薯水分高最好別直接冰 專家教最佳保存方式

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生馬鈴薯建議先燙過再冷藏，冰的時候最方便的地方是不受形式限制。（取材自unsplash.com@ Lars Blankers）
生馬鈴薯建議先燙過再冷藏，冰的時候最方便的地方是不受形式限制。（取材自unsplash.com@ Lars Blankers）

馬鈴薯是廚房和餐桌上常見的食物，也是家中的常見的存糧之一，有些人怕馬鈴薯壞掉會把它們冰起來，專家建議可以先稍微燙過再冰而非買回家後直接冷藏，因為馬鈴薯含水量高，若未處理直接冷藏，退冰後恐會讓馬鈴薯變成爛糊狀。

The Takeout報導，馬鈴薯常以袋裝出售，若每次煮飯時用不完剩下的要先存放，但常發生因為未妥善保存，馬鈴薯在食品儲藏間爛掉，浪費錢也浪費空間。

報導指出，不建議冷藏生的馬鈴薯，因為馬鈴薯水分多，退冰後容易變成軟軟、爛爛的糊狀，就不能再煮或吃，建議將暫時用不到的馬鈴薯冷藏，最重要的是要先燙過，以滾水稍微煮過後將馬鈴薯泡入冷水中，防止進一步變熟，變涼後再冰。

冷藏馬鈴薯最方便的地方是冷藏時不受形式限制，可以切成丁或條狀等形狀再冰，若已經規劃好要冰的馬鈴薯之後要如何烹煮，就可以先把馬鈴薯處理成屆時要料理的樣子再冰，例如之後要做馬鈴薯泥，就可以先把馬鈴薯去皮及切成塊狀再冷藏。

氽燙馬鈴薯的時間會依照馬鈴薯的大小而有不同，通常是3至10分鐘。氽燙後泡幾分鐘的冰水再放入濾盆把水滴乾，接著可以用紙巾把馬鈴薯的水拍乾，拍完後把馬鈴薯排列在烤盤上，冷藏數小時後再放到密封袋中，記得在袋子上寫冰存的日期，方便日後取用時參考。

馬鈴薯也可以冷凍，報導指出，若冷凍方式得當，馬鈴薯的冷凍保存時間可長達一年。

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