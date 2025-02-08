廚房電器吃電怪獸多 一小物可檢查冰箱是否偷偷耗電

能源部分享省電招式。冰箱示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

廚房電器大部分很耗電，不注意的話可能讓電費帳單暴增。太陽報（The Sun）報導，能源部 在部落格上揭露了可減少高達百分之三十電費的方法。

能源部說，購買冰箱、瓦斯爐、洗碗機時應選擇高效能產品，只要注意產品上是否有能源之星（EnergyStar）標章，就能找到最節能的電器。如果無法更換新電器，也有一些方法能省錢。

以冰箱而言，能源部表示不要設定到極冷溫度。冷藏溫度應保持在華氏35至38度、冷凍溫度保持在華氏0度。累積的霜凍會降低設備的能源效率，因此不要讓霜凍高度超過四分之一英寸，冰箱定期手動除霜，長期下來也能省錢。

另外還可以檢測冰箱門是否關緊，能源部透露一個簡單技巧，在冰箱門邊放一張鈔票或任意紙張，關上後讓紙張一半在冰箱內一半在外，如果能輕易將紙張拉出，代表可能需要更換膠條或調整門閂。

其他技巧包含使用小鍋子、烤麵包機與對流烤箱烹煮簡易餐點，耗能是全尺寸烤箱的三分之一到二分之一。節能團隊建議，可在電器中置入帶有開關的突波保護接線板；冰箱或鬧鐘以外的非必要電器不使用時直接拔掉插頭。

Bionic 編輯蘿拉（Laura Court-Jones）也分享她的四個省電技巧。第一個是將室內暖氣調低一度，人體可能不會感覺到溫度變化，但可以節省高達171.7英鎊（約213美元）的帳單費用。其次是適時關閉不用的電器，一年可省下20英鎊（約24.81美元）的費用。

第三為安裝智慧電表，更好控制天然氣與電力的使用時間與位置。最後是注意各家能源供應商的合約優惠，也許有比目前更好的選擇。