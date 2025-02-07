炒股、賣課程 用DeepSeek「搞錢」的人出現了

中國各大社交平台近日充斥著DeepSeek相關教程。(路透)

中國AI新創公司DeepSeek 爆火後，第一批用它「搞錢」的人出現了。各大社交平台近日充斥著DeepSeek相關教程，有人光靠賣課程、賣信息差，就在短短幾天收入超5萬元（人民幣，下同，約6860美元），還有社群平台僅會員費收入就超過18萬元。對此，DeepSeek稱，一切聲稱與DeepSeek官方群組有關的收費行為均是假冒。

綜合央視、每日經濟新聞報導，近日網上某培訓教程宣稱「第一批人已經用DeepSeek搞到錢了，你刷短視頻的時間別人用它賺錢。一個女生是新晉寶媽，教人用DeepSeek做小紅書起號收費599，目前賣了20單，賺了將近1萬2000元，她說這是給小錢。

在某社交平台上，DeepSeek培訓課內容五花八門，售價從幾毛錢到幾百元不等，如低至0.9元的「DeepSeek安裝教程」，還有售價達699元的「用DeepSeek做自媒體」課程。其他付費課平均價格在10到30元之間，如12.99元的「DeepSeek提示詞指令100條」已有900多人購買，據此估算，此門課程的收入已超萬元。

中國各大社交平台近日充斥著DeepSeek相關教程。（取材自央視）

上述付費課不乏「如何用DeepSeek賺錢」內容。在某知識付費App就可見「DeepSeek搞錢」、「DeepSeek搞錢指南」、「玩賺DeepSeek」以及「DeepSeek成長變現」等。一位創作者稱其DeepSeek課堂已超1300人，只需39.9元，課程名為「DeepSeek公眾號爆文生產課」幫解決寫作痛點。依其所說估算，短短幾天，此門課程收入已超5萬元。

另據澎湃新聞，搜尋該App有超過百個DeepSeek相關社群，會員收費從50元到200元。某熱門DeepSeek社群會員費為61元，總會員數超過3600人，在DeepSeek暴紅近一個月裡，光會員費收入就超過18萬元。另多家電商平台上，有商家公然出售免費下載DeepSeek軟體，還有大量課程教授如何將AI部署到本地等，不少商家掛出5萬元、10萬元高價。

中國各大社交平台近日充斥著DeepSeek相關教程。（取材自央視）

不少薦股博主還開發出DeepSeek的炒股功能，在某直播間，有博主宣傳只要將炒股軟件接入DeepSeek，就能控制電腦全自動分析股票，還附上了教程和軟件的購買鏈接。

對於各類利用DeepSeek牟利的投機者，6日晚間，DeepSeek官方發布聲明指出，目前除DeepSeek官方用戶交流微信群外，從未在中國其他平台設立任何群組，一切聲稱與DeepSeek官方群組有關的收費行為均為假冒。