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四個毛衣穿搭小技巧 高領靠一招不顯呆板

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博主分享毛衣穿搭小技巧。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
博主分享毛衣穿搭小技巧。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

寒冬中，不少人喜歡以毛衣作為穿搭重點，不過毛衣較為厚重，有時可能會使人顯得較為臃腫。穿搭博主分享四個毛衣穿搭小技巧，包括內搭白T反著穿、外搭毛衣繫成結、皮帶繫腰間、毛衣高領向內折等，各式小技巧令其他網友直呼相當實用。

小紅書穿搭博主洞拐07分享四個毛衣穿搭小技巧，第一，許多人都喜歡在毛衣內疊穿白T，可藉此增加穿搭的層次感，不過有時候白T的領子不夠高，外穿毛衣後就無法顯現出白T的白邊，她建議這種時候可以將白T反穿，由於背後的領子通常會比較高，因此反穿後就能看到白邊，進而提升層次感。

第二，外搭毛衣不要只是披在身上後隨意打結，可以先將兩邊袖子都各自打結，接著再將兩邊打結的袖子互相穿過，就可增加綁結的牢固性，看上去也更加時髦。

第三，若是毛衣太長可能會使身材比例變得不好看，此時可以利用一根皮帶加強，將皮帶綁在腰間，接著再把毛衣收上來後往下翻，就可使毛衣長度縮短，整體比例也會更加好看。

第四，多數人穿著高領毛衣時，都會將領子往外翻，不過外翻會顯得毛衣呆板，穿搭也不太好看，博主建議可將領子向內折，不會過於呆板，也能顯得較為慵懶。

其他網友紛紛留言「你穿高領好好看」、「學到了」、「好實用」，也有人直呼「今天回家就試試看」。

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