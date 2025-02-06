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中國武俠片式微？「射雕英雄傳」肖戰拿負評很冤

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肖戰主演的「射雕英雄傳：俠之大者」強勢崛起。(取材自劇照)
肖戰主演的「射雕英雄傳：俠之大者」強勢崛起。(取材自劇照)

今年中國電影春節檔競爭激烈，各大強片齊聚一堂，在眾多續作電影的包圍下，由徐克執導、肖戰主演的「射雕英雄傳：俠之大者」依然強勢崛起，不僅成為中國影史預售最快破億的電影，還以人民幣3.5億元(約4800萬美元)的預售票房摘得2025年春節檔預售票房冠軍，成功躋身中國影史預售票房第五名。

根據《搜狐》報導，在武俠片市場逐漸式微的當下，這部電影的票房表現格外引人矚目。截至目前，「射雕英雄傳：俠之大者」已躋身中國武俠片票房排行榜第二，僅次於2018年經典之作的「狄仁傑之四大天王」。這一成就不僅展現了觀眾對武俠片的熱愛，也證明了肖戰作為票房號召力強大的演員，在市場上具有不可忽視的影響力。

過去幾年，武俠電影的市場表現並不樂觀，觀眾需求逐漸轉向科幻、奇幻、都市等類型，令不少人感嘆「武俠已死」。然而，「射雕英雄傳：俠之大者」的亮眼成績無疑為武俠電影注入了一針強心劑。作為金庸筆下的經典人物，郭靖承載了民族精神，而肖戰對這一角色的全新詮釋，則讓這位俠義之士重新煥發生機。

為了塑造更貼合角色的郭靖，肖戰在拍攝前進行了長時間的武術及語言訓練。從學習散打、拳擊到熟練掌握騎馬技能，他在動作戲中表現得行雲流水，拳拳到肉的打戲更是贏得觀眾盛讚。此外，他還苦學蒙語，力求以最真實的方式還原郭靖在蒙古成長的背景，這份敬業態度使得他在電影中的表現頗受肯定。

然而，電影上映後卻也遭遇了不少爭議。由於片長限制，不少精彩戲份被刪減，導致劇情流暢度受影響。例如，原著中極具戲劇張力的「大軍西征」片段未能完整呈現，使得郭靖「俠之大者」的精神未能充分展現，這對於角色塑造而言無疑是一大遺憾。

此外，電影上映後，網路上也出現大量惡意評價，短時間內大量一星負評湧入，導致電影評分異常下滑，甚至影響到其後續票房表現。部分網友指出，這種惡意刷低評分的行為與市場競爭及明星效應脫不了關係，令人遺憾的是，這樣的不公平評價可能影響到更多潛在觀眾的觀影選擇。

即便如此，電影仍然吸引了大量路人觀眾走進影院，而不少觀眾在觀看後對肖戰的演技改觀，認為他對郭靖的塑造細膩且有層次，無論是情感戲還是動作戲都表現出色。甚至有專業影評人對該片持肯定態度，認為「射雕英雄傳：俠之大者」重現了武俠片的熱血與快意恩仇，展現出徐克導演對武俠精神的獨特理解。

作為一名「頂流」演員，肖戰從「捉妖記」中的小妖群演一路走來，歷經七年磨練，最終站上大銀幕，成為一部武俠巨製的男主角。他的努力和進步有目共睹，但由於「流量明星」的標籤，他的表現往往被放大檢視，甚至受到不公平對待。儘管如此，真正看過電影的觀眾，仍能從他精湛的演技與用心的詮釋中，感受到他對角色的敬畏與投入。

「射雕英雄傳：俠之大者」的成功，無疑為近年來低迷的武俠片市場注入一劑強心針。即便面對惡意評價與市場競爭的挑戰，這部作品仍憑藉其票房成績證明了武俠電影仍然具有廣大市場潛力。而肖戰作為主演，則以實力回應質疑，用他的努力與成長詮釋了一位真正的「俠之大者」。

肖戰

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