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咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

世界新聞網／輯
咖啡渣除了能除臭，還能幫助植物生長。咖啡渣示意圖。（取材自unsplash.com@KATY TOMEI）
咖啡渣除了能除臭，還能幫助植物生長。咖啡渣示意圖。（取材自unsplash.com@KATY TOMEI）

咖啡能提振精神，咖啡渣能除臭，但其實咖啡渣也能幫助植物生長，還能調節土壤的酸鹼值，不過咖啡渣並不是對所有植物都有益，花朵如山茶花、玫瑰，蔬菜如胡蘿蔔及番茄就能從咖啡渣中受益，但薰衣草、迷迭香和蘆筍的盆栽中就不適合放咖啡渣。

Parade Home&Garden報導，咖啡渣不僅能幫助植物生長，還能調節土壤的pH值。

報導指出，氮是植物生長的關鍵營養之一，可以製造葉綠素，而當咖啡渣在土壤中分解時會釋放氮氣，咖啡渣中的鉀、鈣、鎂也能幫助植物生長及維持健康；此外，咖啡渣屬酸性，可以平衡土壤的pH值，適合喜歡pH值低的植物生長。

報導指出，建議使用泡過咖啡的咖啡渣，而非新鮮豆子製成的咖啡渣，因為大部分的植物喜愛土壤的pH值在6和7.5之間，新鮮豆子製成的咖啡渣會把土壤的pH值降到5至5.5之間，而沖泡過的咖啡渣有更中性的pH值，能讓土壤的pH值維持在6.5至6.8。

若要用咖啡渣作為植物養分，建議不要直接堆在盆栽或花園的土壤上，因為咖啡渣一旦變硬就會阻擋水分、空氣和養分進入土壤，應該把咖啡渣混入堆肥中，等成熟後加到土壤中。

咖啡渣也可以做為覆蓋層（mulch），可以幫助抑制雜草生長，加入稻草和乾樹葉可以讓覆蓋層更豐富。咖啡渣也是天然除蟲劑，很多昆蟲和囓齒類動物不喜歡咖啡渣的味道，蚊子也討厭咖啡渣的味道。

適合在土壤中加入咖啡渣的植物有杜鵑、山茶花、繡球花、玫瑰、藍莓、高麗菜、紅蘿蔔、番茄、黃豆、甜菜根；不適合的植物則有蓍屬植物、風鈴草、鼠尾草、薰衣草、迷迭香、百里香、丁香灌木、蘆筍。

咖啡

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