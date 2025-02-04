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找人聚會更方便了 全新Apple Invites助你邀函、統計人數

記者黃筱晴／即時報導
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有訂閱iCloud+的用戶可建立邀請函，無論是否有Apple帳號或蘋果裝置的用戶都可以參與RSVP回覆確認是否出席。(蘋果提供)
有訂閱iCloud+的用戶可建立邀請函，無論是否有Apple帳號或蘋果裝置的用戶都可以參與RSVP回覆確認是否出席。(蘋果提供)

想要跟朋友約聚會只能另外拉新群組討論？蘋果推出全新「Apple Invites」App，讓iPhone使用者迅速建立自訂邀請函，在各種場合向親朋好友發送邀請，也能快速管理RSVP，建立Apple Music播放列表，甚至在活動後協作共享相簿，這個功能要有訂閱iCloud+的用戶才可建立邀請函，但無論是否有Apple帳號或蘋果裝置的用戶都可以參與RSVP回覆確認是否出席。

使用者可從自己的相簿或App內建一系列可代表各種場合與主題的精選圖片挑選1張圖片，以開始建立自訂的邀請函。邀請函更整合「地圖」和「天氣」App，為賓客提供前往活動的路線以及當天的天氣預報。建立後只要拷貝連結，並透過通訊平台傳送給家人和朋友即可。

每場活動最多可邀請100位賓客，可主辦的活動數量則沒有上限。發出邀請後，主辦人也能持續透過Apple Invites完整掌握活動邀請的細節，包括檢視和管理活動、透過連結分享邀請函、檢視RSVP回覆，以及預覽活動時呈現的資訊。

主辦人能輕鬆檢視與管理自己的活動，透過連結分享邀請函、檢視RSVP回覆，以及預覽...
主辦人能輕鬆檢視與管理自己的活動，透過連結分享邀請函、檢視RSVP回覆，以及預覽活動時呈現的資訊。(蘋果提供)

此外，活動賓客可透過邀請函內指定「共享的相簿」協作編輯照片和影片，輕鬆保存重要回憶並回顧活動精華。協作的播放列表讓有訂閱Apple Music的用戶能一起打造活動專屬的音樂清單，讓活動賓客可直接透過「Apple Invites」點選並聆聽。

想要快速建立精彩有趣的邀請函內容，Apple Intelligence也能在此時發揮作用。Apple Invites內建的「影像樂園」，使用者能夠根據概念、描述和自己相簿中的人物輕鬆建立獨特的圖像。設計邀請函時，使用者能善用「書寫工具」為各種場合找到適當的邀請辭彙。

Apple Invites內建「影像樂園」，讓使用者能輕鬆建立獨特的圖片，讓邀請...
Apple Invites內建「影像樂園」，讓使用者能輕鬆建立獨特的圖片，讓邀請函的設計更別出心裁。聚會後也能透過「共享的相簿」讓活動賓客可協作編輯照片和影片，輕鬆保存重要回憶。(蘋果提供)

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