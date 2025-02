研究人員在人類大腦發現大量微塑膠 相當於「一整隻塑膠湯匙」

大腦是人體內受到最良好保護的器官,卻有驚人的大量微塑膠(microplastics)。根據一項3日刊登在自然醫學(Nature Medicine)期刊的新研究,2024年初遺體解剖時收集到的認知功能正常人類大腦樣本,含有比8年前收集樣本更多的塑膠微粒。

該研究預印本論文已在2024年5月上網發布,CNN與商業內幕3日報導,研究人員檢驗52個遺體解剖的大腦樣本,共同主要作者、阿布奎基新墨西哥 大學的藥學教授坎彭(Matthew Campen)表示,屍腦樣本含有的微塑膠與奈米塑膠(nanoplastics),總體比腎臟和肝臟含有的多出7到30倍。

坎彭說,「我們在平均年齡為45或50歲左右的正常人腦組織看到的濃度,是每克腦組織含有4800微克微塑膠,或按重量計0.48%」,並指這個數字相當於一整隻標準塑膠湯匙,「相較於2016年的遺體解剖大腦樣本,數字高出約50%,這就意味如今我們大腦的99.5%是腦,其他則是塑膠」。

不過,坎彭指出,目前測量塑膠的方法有可能高估或低估人體內的塑膠水平,「我們正在努力得出一個非常精確的估計,我認為我們應該會在明年內算出來」。

研究人員還發現,相較於健康的大腦,在12名過世前已被診斷出患有失智 症的人士腦中,微粒狀塑膠碎片多出3到5倍;這些微粒比肉眼可見更小,集中在大腦動脈與靜脈壁與大腦的免疫細胞中。

坎彭表示,「這有點令人擔憂,但請記住,失智症是一種血腦屏障和清除機制受損的疾病」,此外,診斷出失智症的患者會有發炎細胞和腦組織萎縮,可能導致「某種讓塑膠前往的沉積槽」。

坎彭說,「我們希望在解讀這些結果時必須非常謹慎,因為微塑膠很可能由於這種疾病(失智症)而升高,而我們目前並不認為微塑膠會導致這種疾病」。

新澤西州 羅格斯大學毒理學教授史塔普爾頓(Phoebe Stapleton)指出,在大腦中發現塑膠沉積物並不證明造成損害。

並未參與這項新研究的史塔普爾頓在電郵指出,「目前尚不清楚,這些微粒在生活中是否呈現流體進入和離開大腦,或者是否聚集在神經組織與導致疾病」,並指「有必要進行進一步研究,以了解這些微粒與細胞如何相互作用,以及是否產生毒理學後果」。

坎彭說,研究人員見到跡象顯示,人體的肝臟和腎臟或許能從人體清除一些塑膠,但這是否會在大腦中發生仍屬未知。

