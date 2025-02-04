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研究人員在人類大腦發現大量微塑膠 相當於「一整隻塑膠湯匙」

編譯周辰陽／即時報導
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智利復活節島拉巴努國家公園區域2024年10月1日拍到太平洋沿岸發現的微塑膠樣本。資料照片。（路透）
智利復活節島拉巴努國家公園區域2024年10月1日拍到太平洋沿岸發現的微塑膠樣本。資料照片。（路透）

大腦是人體內受到最良好保護的器官，卻有驚人的大量微塑膠（microplastics）。根據一項3日刊登在自然醫學（Nature Medicine）期刊的新研究，2024年初遺體解剖時收集到的認知功能正常人類大腦樣本，含有比8年前收集樣本更多的塑膠微粒。

該研究預印本論文已在2024年5月上網發布，CNN與商業內幕3日報導，研究人員檢驗52個遺體解剖的大腦樣本，共同主要作者、阿布奎基新墨西哥大學的藥學教授坎彭（Matthew Campen）表示，屍腦樣本含有的微塑膠與奈米塑膠（nanoplastics），總體比腎臟和肝臟含有的多出7到30倍。

坎彭說，「我們在平均年齡為45或50歲左右的正常人腦組織看到的濃度，是每克腦組織含有4800微克微塑膠，或按重量計0.48％」，並指這個數字相當於一整隻標準塑膠湯匙，「相較於2016年的遺體解剖大腦樣本，數字高出約50%，這就意味如今我們大腦的99.5%是腦，其他則是塑膠」。

不過，坎彭指出，目前測量塑膠的方法有可能高估或低估人體內的塑膠水平，「我們正在努力得出一個非常精確的估計，我認為我們應該會在明年內算出來」。

研究人員還發現，相較於健康的大腦，在12名過世前已被診斷出患有失智症的人士腦中，微粒狀塑膠碎片多出3到5倍；這些微粒比肉眼可見更小，集中在大腦動脈與靜脈壁與大腦的免疫細胞中。

坎彭表示，「這有點令人擔憂，但請記住，失智症是一種血腦屏障和清除機制受損的疾病」，此外，診斷出失智症的患者會有發炎細胞和腦組織萎縮，可能導致「某種讓塑膠前往的沉積槽」。

坎彭說，「我們希望在解讀這些結果時必須非常謹慎，因為微塑膠很可能由於這種疾病（失智症）而升高，而我們目前並不認為微塑膠會導致這種疾病」。

新澤西州羅格斯大學毒理學教授史塔普爾頓（Phoebe Stapleton）指出，在大腦中發現塑膠沉積物並不證明造成損害。

並未參與這項新研究的史塔普爾頓在電郵指出，「目前尚不清楚，這些微粒在生活中是否呈現流體進入和離開大腦，或者是否聚集在神經組織與導致疾病」，並指「有必要進行進一步研究，以了解這些微粒與細胞如何相互作用，以及是否產生毒理學後果」。

坎彭說，研究人員見到跡象顯示，人體的肝臟和腎臟或許能從人體清除一些塑膠，但這是否會在大腦中發生仍屬未知。

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