宋慧喬驚爆菸不離手 狂抽半年當癮君子 背後原因曝光

宋慧喬在「黑祭司2：闇黑修女」飾演驅魔修女。(圖／車庫娛樂提供)

「喬妹」宋慧喬 在新片「黑祭司2：闇黑修女」化身拯救被惡魔附身少年的驅魔修女。她接受越洋訪問坦言，她是不抽菸的人，但為了角色花了半年時間練習抽菸，這個細節很重要，所以願意半年的癮君子。

「為了更貼近角色，特地花了六個月練習吸菸。由於我是個不抽菸的人，我希望確保拍攝時能夠呈現真實感。雖然我現在已經不抽了，但這個細節對於塑造尤尼亞的形象至關重要，因為她的個性與典型的修女形象有所不同。」

宋慧喬近年戲路都走陰暗路線，先前在韓劇 「黑暗榮耀」被霸凌的復仇女，上演超過癮復仇戲碼，這次在大銀幕「黑祭司2：闇黑修女」則是驅魔修女。宋慧喬分享為演出下苦工，「我不僅要誦念祈禱文，還要傳達深刻的情感。如果在中途出錯導致拍攝中斷，往往很難重新找回當下的情緒強度。因此，我都要讓這些拍攝能夠一次完成」。

宋慧喬飾演的修女也和一般修女不同，菸不離手，不抽菸的喬妹，還為了更貼近角色，特地花了六個月練習吸菸。「我是個不抽菸的人，但希望確保拍攝時能夠呈現真實感。當然我現在已經不抽了，但這個細節對於形象至關重要，因為她的個性與典型的修女形象很不同」。

不過也因為飾演修女，不需要各種華服和美妝，反而是這一次最輕鬆的體驗，她說：「穿上修女服是一種特別的體驗，因為一旦戴上頭巾，就沒有太多其他需要整理的地方了。整個造型只需要大約 20 分鐘就能完成。但有趣的是，當我穿上修女服後，我發現自己的心境也隨之轉變，可以自然而然地變得更加沉靜和深思熟慮。」