我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

DeepSeek暴紅 創辦人梁文鋒的廣東老家 成春節打卡熱點

中央社／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
DeepSeek創始人梁文鋒。(取材自自微信公眾號New Economist)
DeepSeek創始人梁文鋒。(取材自自微信公眾號New Economist)

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）橫空出世引熱議，創辦人梁文鋒也受到廣泛關注，其家鄉廣東省米歷嶺村在春節期間也成為旅遊熱點。

朝鮮日報中文網今天報導，梁文鋒家鄉為廣東省米歷嶺村，有1000多人居住。與往年春節不同，由於DeepSeek爆紅，米歷嶺村今年掀起一股「梁文鋒效應」。

梁文鋒過去大學入學考試成績達到省狀元水準，今年米歷嶺村隨處可見「狀元」字樣，田裡有「狀元蔬菜」、雞肉串包裝紙印有「狀元燒烤」，還有村民販售「狀元飲料」。

村口也可見拱形的大型氣球，上頭寫著「文鋒回鄉傳佳績，鄉村振興添動力」，更有大批遊客爭相與梁文鋒故居合照。

一名40多歲的男子從深圳出發，開車5個小時帶著就讀大學及初中的孩子到了米歷嶺村。他表示，先讓孩子在惠州參觀機器人和太空展覽，然後到米歷嶺進行「精神武裝」。

也有遊客說，在梁文鋒身上學到「讀書改變命運」。報導稱，這句口號曾在1977年中國恢復大學入學考時風靡全中國，而如今再次蔚為流行，「富人出自理工科」等說法也廣為流傳。

春節 DeepSeek 太空

上一則

3星座連5年暴富 牡羊投資有成桃花旺、他獎金收入速速增

下一則

嬰兒油用不完先別丟 日主婦列4清潔妙用

延伸閱讀

春節吃太多不消化？ 醫師分享4食物助排便

春節吃太多不消化？ 醫師分享4食物助排便
春節特殊服務 台中宮廟百萬香油錢 過年鎖在派出所內

春節特殊服務 台中宮廟百萬香油錢 過年鎖在派出所內
各大學小心翼翼應對去DEI政策 改計畫名稱、取消課程

各大學小心翼翼應對去DEI政策 改計畫名稱、取消課程
「蛟龍行動」春節票房墊底 製片稱被潑黑水 網轟輸不起

「蛟龍行動」春節票房墊底 製片稱被潑黑水 網轟輸不起

熱門新聞

退休人士有六種簡便的方式可以兼差，增加收入，增益財務安全。客服人員示意圖。（取材自pexels.com@picjumbo.com）

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

2025-01-30 19:05
四生肖本月下旬財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jace Miller）

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

2025-01-29 00:15
好市多賣場熟食部的員工將剛出爐的烤雞排列上架。該公司將從3月起調整員工待遇，最高時薪可達32元，即使新進人員也調升0.5元至每小時20至21元。(美聯社)

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

2025-01-31 20:22
掌握要訣，在室內也能種植蔬果。植栽示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emma Johnson）

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

2025-01-31 21:15
LINE可綁定Apple ID或Google帳號，提供更多便利登入的選擇。圖／LINE提供

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

2025-01-31 13:13
四星座熱愛工作。（取材自pexels.com@ Christina Morillo）

4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

2025-01-31 00:15

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」