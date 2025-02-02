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大S徐熙媛流感併發肺炎猝逝 醫：4大高風險族群必須注意

記者沈能元／台北即時報導
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今年48歲大S(徐熙媛)，年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝。（取材自微博）
今年48歲大S(徐熙媛)，年節期間與家人至日本旅遊，因罹患流感併發肺炎，不幸病逝。（取材自微博）

台灣女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，享年48歲。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提醒，「流行性感冒病毒絕對不能視為小感冒而輕忽他」。

林氏璧在臉書做出4點提醒，第一、流行性感冒病毒絕對不能視為小感冒而輕忽它，它不但傳染力高可以造成大流行，且有可能發生併發症，病毒可能會到肺部造成肺炎、到腦部造成腦炎，或到心臟造成心肌炎等重症。普通的感冒病毒是幾乎不會有併發症產生的。

第二、流感病毒併發的肺炎有兩種，一種是病毒直接侵犯造成病毒性的肺炎，這種病程比較快而且往往來勢洶洶，偶爾在一些比較年輕的人也會見到，致死率會比較高。第二種是續發性的細菌性肺炎，因為流感而讓我們身體一些防衛機制被破壞後細菌趁機入侵，通常發生在得流感後約一週左右再有進一步惡化出現肺炎的症狀，這種比較可以用抗細菌的傳統抗生素有效治療。

第三、總體來說流感的致死率約是千分之一，主要的重症風險因子是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有慢性病（如糖尿病，心血管疾病，慢性肺病肝病腎病，肥胖BMI≧30，免疫力低下等）者，這也是我們建議流感疫苗需要施打的對象。大S才48歲實在太年輕，不是很確定有無其他慢性病的風險因子。

第四、日本是不是有流傳比較毒的一株，沒有！就是A型流感H1N1。

林氏璧說，日本這一波流感大流行其實已經確認過了高峰，不怕一萬只怕萬一，出外旅遊最怕遇到需要緊急醫療的狀況，建議大家還是要把旅平險保好保滿，以備不時之需。

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