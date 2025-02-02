碧昂絲挑戰最佳專輯、披頭四有望獲獎…葛萊美將登場 亮點一次看

流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）始終與最佳年度專輯葛萊美獎擦身而過，她能否在2日登場的第67屆葛萊美獎頒獎典禮，奪下這項最高榮譽，成為矚目焦點。(美聯社)

流行音樂天后碧昂絲 （Beyoncé）是歷來獲頒最多葛萊美 獎的音樂人，但始終與最佳年度專輯獎擦身而過，她能否在2日登場的第67屆葛萊美獎頒獎典禮奪下這項最高榮譽成為矚目焦點。

另外，台灣有兩張專輯入圍「最佳唱片包裝設計獎」（Best Recording Package），分別是李珮慈為樂團「一虎一虎」打造的首張專輯「病子病病病子」，以及洋蔥設計團隊的黃家賢、葉昶利為樂團「泥灘地浪人」操刀的專輯「壺罐樂隊百萬富翁」。

台灣設計師曾2度拿下葛萊美最佳唱片包裝，分別是2022年李政瀚、于薇以「八歌浪」專輯獲獎，2023年蕭青陽、蕭君恬以「淡蘭古道三部曲」專輯獲獎。

第67屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮將在2月2日於美國加州洛杉磯 舉行，以下是中央社引述法新社整理的5大精彩看點：

碧昂絲可否奪下最佳年度專輯獎受矚目

葛萊美長久以來都有「太白」、「太男」的爭議。近年來，葛萊美主辦單位美國錄音學院（Recording Academy）致力改善這一缺陷，包括讓投票成員更加多元。

種種努力似乎稍有成效：過去幾屆頒獎典禮女性頻頻寫下歷史，無論是各大類別的獎項，還是在諸如搖滾等過去女性只能「靠邊站」的領域。

但一個不容忽視的事實依舊存在：本世紀尚未有非裔女性獲頒最佳年度專輯獎。

上一次摘下最佳年度專輯獎的非裔女性是1999年的蘿倫希爾（Lauryn Hill）；而更早之前，惠妮休斯頓（Whitney Houston）和娜妲莉高（Natalie Cole）分別於1994年和1992年獲獎。

今年碧昂絲（Beyonce）以「牛仔卡特」（Cowboy Carter）叩關，欲藉這張野心十足、凸顯非裔藝人與鄉村音樂息息相關的作品下戰帖，看葛萊美有沒有膽量再讓她抱憾。

洛杉磯野火賑災募款

數週前洛杉磯爆發野火，吞噬大片社區，造成數千名居民喪生，其中包括多樂界人士。

但美國錄音學院決定葛萊美獎頒獎典禮將如期登場，但有可能會比往年更加低調，並會特別著重於野火賑災募款。

洛杉磯野火讓葛萊美慈善基金會「音樂關懷」（MusiCares）獲得更多關注，該機構表示已發放數百萬美元的緊急援助。

流行樂新秀輩出

新銳創作歌手查普爾羅恩（Chappell Roan）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和酷娃恰莉（Charli XCX）均獲得多項提名。

特別是查普爾羅恩和莎賓娜卡本特，她們最被看好贏得最佳唱片和最佳歌曲獎，也有可能一舉抱走備受矚目的最佳新人獎。

而常勝軍怪奇比莉（Billie Eilish）也是主要獎項中不容小覷的競爭者，這位葛萊美寵兒年僅23歲，但有望贏得第3座最佳年度歌曲獎，創下紀錄。

泰勒絲（Taylor Swift）獲獎無數，有可能翻新自己先前締造的紀錄、第5度獲得最佳年度專輯獎，但她卻未曾獲頒最佳年度歌曲獎，即使她詞曲創作能力一直深受肯定。

她已7度槓龜，今年有機會終結這個連敗紀錄。

披頭四有望獲獎？

英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）今年以單曲Now and Then角逐最佳年度唱片獎。50多年前解散的樂團也搶下入圍席次，凸顯了人工智慧（AI）掀起的議題。

在AI技術協助下，已故成員約翰藍儂（John Lennon）1978年錄製的歌聲成了Now and Then的基礎，與已故吉他手喬治哈里森（George Harrison）的音軌結合，再由保羅麥卡尼（Paul McCartney）和鼓手林哥史達（Ringo Starr）的新詞與編排，讓披頭四最後一次「合體」。

這首歌曲有資格角逐葛萊美，是因為所使用的AI技術並非生成式的，這次提名也可能是美國錄音學院對未來製作和錄音方式的認可。

向已故傳奇唱片製作人昆西瓊斯致敬

葛萊美頒獎典禮將向昆西瓊斯（Quincy Jones）致敬，他生涯榮獲28座葛萊美獎，僅次於碧昂絲的32座和已故古典音樂大師喬治蕭提（Georg Solti）31座。

91歲的昆西瓊斯於2024年11月去世，他生前以過人的才氣主宰美國音樂圈半個多世紀，合作對象包括法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、麥可傑克森（Michael Jackson）等樂壇傳奇。