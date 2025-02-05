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好市多離職率超低 員工6大福利曝光

TVBS新聞網／編輯 廖國安 / 責任編輯 編輯組 報導
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賣場好市多給員工不少福利，離職率很低。圖為熟食部的員工將剛出爐的烤雞排列上架。(美聯社)
賣場好市多給員工不少福利，離職率很低。圖為熟食部的員工將剛出爐的烤雞排列上架。(美聯社)

知名連鎖量販店好市多（Costco）以優於業界的薪資和員工福利著稱，因此該公司員工離職率遠低於同業水準。近日有報導揭露，六項好市多有提供給員工，但鮮為人知的特別福利，包括免費會員資格、優先購買熱門、特價商品、感恩節免費火雞、員工專屬購物時間，以及多次紅利獎金，藉此吸引員工繼續為公司效力。

財經網路媒體「GOBankingRates」整理出好市多提供給員工的六項特殊福利。首先，員工可以獲得數張免費的會員卡，一名擔任收銀工作的員工曾在線上問答網站「Quora」表示，自己已經擁有四張免費會員卡，可以自行決定送給家人或朋友。此外，在好市多工作滿25年退休的員工，還能獲得一張終身會員卡。

再來，好市多員工還享有優先購買熱門商品、優惠商品的權利。一位在美國俄亥俄州任職的員工透露：「有些熱門商品其實在開賣前就已經被員工買完了，因為我們會先看到貨物清關及上架的情形，如果價格具有吸引力，往往會有很多人搶著購買。」

第四，多位好市多員工也在國外熱門網路論壇「Reddit」上證實，美國好市多的員工只要在感恩節當天上班，就能獲得一隻免費火雞的兌換券，不少人會選擇將兌換券捐出去。另外，好市多員工還能在下班時間享有專屬的購物時段，避免在結帳時遇到大排長龍的人潮。

最後一項福利是，好市多會在一年內多次發放獎金給員工，以實際行動慰勞員工的辛勞。這些優渥的員工福利，是好市多員工離職率低的主因之一。

好市多離職率低於3%！外媒曝原因：員工享「6個不為人知福利」

TVBS新聞網

好市多 福利 感恩節 俄亥俄州 退休

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